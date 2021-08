El venezolano Robert Suárez quiere firmar con Magallanes

El serpentinero venezolano Robert Suárez quien es el líder de salvados en la NPB, manifestó que desea jugar con Magallanes en la LVBP.

En efecto Suárez quien ha sido el líder de juegos salvados en la pelota japonesa en la últimas zafras con los Tigres de Hanshin, dijo que le gustaría firmar con los Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), porque no tiene ningún equipo en el circuito criollo.

En una entrevista que concedió a El Emergente, indicó que no tuvo suerte cuando inició cómo beisbolista en Venezuela y fue a probar suerte en México, donde empezó jugando en ligas amateurs.

Luego allí consiguió un chance de ir cómo invitado a los Cañeros de los Mochis en el invierno y también lo observaron los equipos de la liga de verano en el suelo azteca.

Se mantuvo en acción un tiempo en ligas semiprofesionales, hasta que Saraperos de Saltillo le dio la oportunidad de jugar en la liga profesional de verano (LMB).

De allí lo vinieron a ver de Japón y es cuando logra irse a la pelota asiática en la NPB donde ha podido triunfar.

No ha jugado en la LVBP porque en Japón no le daban permiso de jugar en Venezuela, pero de poder hacerlo, Suárez indicó que le gustaría firmar con los Navegantes del Magallanes, debido a que siempre fue magallanero, pero no sabe que pueda pasar.

«Me gustaría firmar con el #Magallanes«, confiesa el rey de los salvados en Japón. @LuisAnezB habló con el relevista venezolano de Hanshin y la entrevista no tiene desperdicio. Cuenta sobre sus inicios, por qué nunca firmó en Venezuela y mucho más. Aquí: https://t.co/yxkI13cw60 pic.twitter.com/RFxbmClPyd — Ignacio Serrano (@IgnacioSerrano) August 7, 2021

A un lanzador que está en lo más alto de la élite de los cerradores en Japón, sería un privilegio verlo lanzar en la LVBP con el Magallanes o con cualquier otro club, de imaginarnos que Suárez sea el cerrador de los turcos y le toque un duelo ante los Tiburones con Ronald Acuña Jr. o Gleyber Torres en un duelo entre los eternos rivales con el Universitario a reventar.

Sólo el tiempo dirá que va a suceder, pero que al menos Robert Suárez tenga ese deseo de actuar en la LVBP y con su equipo de la infancia cómo es Magallanes, habla del amor que le tiene a la pelota criolla y que sigue apoyando a su equipo así sea a la distancia.