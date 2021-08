empleados deben vacunarse contra COVID-19

Este jueves, durante una conferencia de prensa, el presidente del Sistema de Salud Jackson, Carlos Migoya, anunció que a partir del 23 de agosto todos los empleados del Jackson deben ser vacunados contra el COVID-19.

Debido a que el estado de Florida reportó este jueves, más de 12,500 casos de hospitalizaciones por COVID-19. Se encendieron las alarmas del sector salud, los directivos del Jackson Memorial Hospital son los primeros en anunciar las nuevas medidas impuestas para evitar los contagios dentro de sus instalaciones.

Enfocados en proteger la salud tanto de sus pacientes, como de su personal sanitario, el presidente del Sistema de Salud Jackson; informó que «a partir del 23 de agosto, se hará obligatorio que todos los empleados, médicos, estudiantes y proveedores del Jackson, sean vacunados contra el COVID-199».

Además, Migoya aclaró que «aquellos empleados y médicos que no hayan recibido al menos una dosis de vacuna antes del 23 de agosto», deberán seguir pautas como hacer uso de mascarillas N95, «en todo momento, dentro de todas las instalaciones del Jackson».

También, el personal no vacunado deberá salir de las instalaciones para comer o beber, y solo podrán asistir a reuniones virtuales.

Por otro lado, la enfermera Vicki González, quien es también la vicepresidenta del sindicato de enfermeros, doctores y profesionales del Jackson; dijo que «lo que estamos viendo es el 95% de los pacientes hospitalizados no están vacunados».

González, agregó que el «personal está bajo. Se nos han ido muchos enfermeros y necesitamos el personal para cuidar a los pacientes que nos están entrando diariamente».

El sindicato de médicos y enfermeros apoya las medidas dicen que son drásticas, pero necesarias. «Hacen falta para protegernos uno a nosotros y para seguir protegiendo a nuestros pacientes», aseguró la enfermera Vicki González.

Daniella Levine Cava, estuvo presente en la rueda de prensa realizada desde el Jackson Memorial Hospital, y aprovechó para informar que los empleados del condado de Miami-Dade, deben mostrar una prueba de vacunación a partir del 16 de agosto, según publicó Telemundo 51.

Sin embargo, explicó que aquellas personas que no desean participar en las pruebas, deberán presentar en ese caso, una muestra de exámenes negativos de COVID-19 una vez por semana.

«Estamos dando un paso más para garantizar un lugar de trabajo seguro y saludable al exigir pruebas de COVID-19 semanales a todos los empleados de Miami-Dade», afirmó la alcaldesa de Miami-Dade.

My top priority continues to be to safeguard the lives and livelihoods of all our residents and visitors – and not undo the great progress we have already made.

In recent weeks we’ve taken important steps to fight this new COVID wave, and today we announced further action. pic.twitter.com/5bvGPb2G0H

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) August 6, 2021