Hombres vestidos de Cicpc acribillan a sujeto frente a su madre en Aragua

El suceso ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche en Cagua, estado Aragua. No se sabe exactamente la fecha del suceso, pero se presume es de data reciente.

Sujetos se adentraron a la barriada vestidos con uniformes del CICPC, con armas cortas y largas decididos a acabar con la vida de la víctima y enviar un contundente mensaje a todo aquel que se interponga en su camino.

La víctima se encontraba cenando un sandwich que le había preparado su madre, tenían la puerta de la casa abierta y se presume que la víctima cenaba y hablaba con su madre.Anuncios

En ese momento llegó una brigada de sujetos vestidos del CICPC, entrando a la casa de la víctima sin previo aviso y diciendo a la víctima que salga de la casa para asesinarlo fuera frente a la casa de su madre.

Uno de los asesinos portaba un teléfono y grababa la escena, estaba claro que los asesinos planeaban acabar con la vida de la víctima y dejarlo todo en un vídeo para difundirlo por las redes sociales.