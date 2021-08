La reacción de Winston Vallenilla tras la metida de pata de TVES en plena transmisión en vivo (Imágenes)

El pasado viernes 6 de agosto el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Winston Vallenilla opinó sobre la entrevista de la Televisora Venezolana Social (TVES) que dejó una vez más en evidencia la falta de apoyo estatal a los atletas nacionales que participaron en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Seré breve… Ese programa del que hablan no es producción de TVES y el comentarista no trabaja en TVES. Pero gracias por los 3 Días de Tendencia. #TOKYO2020xTVES sintonía total”, expresó Vallenilla.

Alfredo Loyo, director técnico metodológico de deportes de combate del Instituto Nacional de Deportes (IND), fue interrumpido por uno de los presentadores del programa Desde el Dojo, Jhondy Mancera, quien fue jefe de prensa del ministro Pedro Infante.

“Claudymar (Garcés) es uno de los ejemplos, logró clasificar y prácticamente no tenía a nadie que la guiara”, fue uno de los ejemplos que comentó Loyo.

El conductor pidió interrumpir la grabación para censurar ese fragmento de la entrevista cuando Loyo reconoció el esfuerzo individual de cada uno de los atletas para lograr clasificar a Tokio 2020, pese a la ausencia de apoyo gubernamental.

“No, no, no, interrumpe eso. Este m*rico está loco. Interrumpe eso porque no queda tan claro y queda así como si no le pararon bolas a los atletas, es la Federación, es el Ministerio o el IND… dile que diga otra vaina, pregúntale otra vaina y ya. Porque después me van a meter en p*o a mí. Tienes que decir que sí, que es importante para Latinoamérica y ya”, le demandó Mancera al entrevistado, pero sus palabras terminaron saliendo al aire por TVES.

Seré Breve… Ese programa del que hablan no es Produccion de Tves y el Comentarista no trabaja en Tves. Pero Gracias por los 3 Días de Tendencia 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪#TOKYO2020xTVES SINTONÍA TOTAL…. 😂😂😂 pic.twitter.com/D5cFgtfWvE — Winston Vallenilla (@vwinstonv) August 6, 2021

No más preguntas, Su Señoría pic.twitter.com/myxln8UORn — Eumar Esaá (@eumaresaa) August 4, 2021

