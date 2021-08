Madre de Oscar Pérez: Las personas que debían ayudarme me dieron la espalda

Aminta Pérez, madre de Oscar Pérez, quien recientemente reveló que se encuentra viviendo en un refugio en Miami «al borde de la indigencia», aseguró este miércoles durante una entrevista en los EEUU, que quienes debieron extenderle la mano y ofrecerle ayuda tras su salida de Venzuela, «le dieron la espalda».

«Me duele, es lo que más pesar me da, ni siquiera una llamada para saber cómo estoy, no les quería pedir dinero, pero nunca nadie me contactó», relató Aminta.