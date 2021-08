Messi lloró durante su rueda de prensa

Conmovedoras escenas en su alocución de despedida de Barcelona

Lionel Messi, no aguantó las lágrimas y se despidió del club que fue su casa por más de de 20 años, el FC Barcelona. En una conferencia de prensa en la sede del club del que, dijo, nunca imaginó que tendría que irse, el argentino expreso su más profundo agradecimiento.

Su esposa, sus tres hijos, sus compañeros, su entrenador Ronald Koeman, la directiva del club, lo abrazaron en su última comparecencia como jugador del club al que llegó con 13 años de edad, para despedirse con 34 años y 35 títulos en el bolsillo.

“Me hubiera gustado despedirme de otra manera: nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba”, afirmó, asegurando que aún no conoce su destino pero que el París Saint-Germain francés “es una posibilidad. Todavía no tengo nada cerrado pero sí que estamos hablando”, añadió.

Con información de semana.com