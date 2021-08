«no quiero escucharle ni un ruido sobre COVID-19»

Este miércoles el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio un discurso rápido y apasionado en respuesta al presidente Joe Biden, donde le aseguró, que siempre que deba proteger la libertad de los floridanos, él se interpondrá en su camino.

Mientras el estado de Florida registraba este miércoles la cifra de 12,408 pacientes ingresados en hospitales por COVID-19, a causa de la incontrolable expansión de la variante Delta.

DeSantis, aprovechó una conferencia de prensa que realizó desde la ciudad de Panamá sobre el estado de la economía de Florida; para dirigirse directa y rápidamente al presidente de Estados Unidos, por hacer un fuerte llamado el pasado martes a los gobernadores.

EL PRESIDENTE JOE BIDEN DIJO QUE «NO ESTORBEN»

Ya que sin mencionar a DeSantis por su nombre, el presidente estadounidense solicitó a los gobernadores que «no quieren hacer lo correcto para combatir esta pandemia», que colaboren o «no estorben» a quienes sí intentan hacerlo.

Por lo que DeSantis, tuvo la necesidad de responder «creo que la pregunta es, ¿podemos tener una sociedad libre o podemos tener un estado de seguridad biomédica?; y puedo decirles que en Florida, somos un estado libre».

Por ende, se mantuvo firme en su posición de que los residentes del estado bajo su mandato «tendrán la libertad de elegir tomar sus propias decisiones sobre sí mismas, sobre sus familias, sobre la educación de sus hijos y sobre cómo poner comida en la mesa».

En los últimos días DeSantis ha comunicado en varias ocasiones que no habrá imposición de mascarillas y que serán los mismos padres quienes decidan si sus hijos deben llevarlas o no a las escuelas, pero sí ha reiterado su llamado a vacunarse contra el COVID-19.

DESANTIS ASEGURA QUE BIDEN ES RESPONSABLE DE LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS

Además DeSantis señaló que Biden está «importando más virus de todo el mundo» por medio de los inmigrantes ilegales. «Independientemente de las variantes que haya en todo el mundo, cruzan la frontera del sur. Él no está apagando el virus, está ayudando a facilitarlo», añadió.

El gobernador afirmó que el presidente quiere que los niños de jardín de infantes usen tapabocas, y quiere que el gobierno lo imponga, por lo que informó que «en Florida, los padres van a tomar esa decisión».

«ME INTERPONDRÉ EN TU CAMINO»

El gobernante le aclaró al presidente Joe Biden, que «si vienes por los derechos de los padres de Florida, me interpongo en tu camino. si estás tratando de negar a los niños una educación adecuada en persona, me interpondré en tu camino y defenderé a los niños de Florida. Si está tratando de restringir a las personas e imponer mandatos y arruinar sus trabajos y medios de vida, si está tratando de encerrar a la gente, me interpongo en su camino. Estoy defendiendo a la gente de Florida».



Para finalizar su emotivo discurso dijo: «No quiero escuchar un ruido sobre COVID de usted», hasta que «asegure la frontera».

Luego de esta rueda de prensa, la secretaria de la Casa Blanca, Jen Psaki, publicó en Twitter que «el 23% de las nuevas hospitalizaciones por COVID en los EE.UU. Están en Florida, y sus hospitales están nuevamente abrumados».

