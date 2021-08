Reactiven los trasplantes fue siempre la petición de Niurka Camacho

La fundación Prepara Familia difundió este viernes un conmovedor video que tiene como protagonista a Niurka Camacho, adolescente que falleció el pasado 3 de agosto esperando un trasplante que mejorara su calidad de vida.

En el material audiovisual la joven recuerda los obstáculos que tuvieron que sortear ella y sus padres cuando por su enfermedad se vieron forzados a dejar su natal Valle de la Pascua y residenciarse en Caracas para poder hacerse las diálisis, contaba que ella tenía ocho años.

También narró las condiciones en las que se encontraba y se encuentra el hospital J.M. de los Ríos: sin catéter de su medida y le colocaron uno vencido que le duró un año y se le infectó, no existe ningún tipo de insumos, las máquinas de diálisis sin funcionar y solo quedan cuatro o tres de quince, sin mantenimiento a los tanques de ósmosis, ni concentrados para las diálisis, entre otros problemas.

Se le escucha una petición: que reactiven los trasplantes.

Es necesario recordar que Niurka el pasado 30 de junio, denunció las inmensas deficiencias del hospital J.M. de Los Ríos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

«En el hospital ha sido muy difícil porque he visto muchos compañeros falleciendo esperando un trasplante. Es difícil para mí porque yo no quiero que me pase lo mismo por espera de un trasplante, y por eso pido que reactiven los trasplantes. Que por favor se haga algo, quiero una mejor calidad de vida», señaló en esa oportunidad.

El Sistema de Procura de Órganos y Tejidos se encuentra suspendido desde 2017, por lo que en el país han dejado de realizarse más de 900 trasplantes.

La organización Prepara Familia recuerda la fortaleza de la adolescente y la honra diciendo que «Niurka, es y será siempre un símbolo de lucha por el derecho a la salud y vida de niños, niñas y adolescentes en Venezuela»

Aquí el video completo: