Usar el teléfono mientras carga daña la batería ¿mito o realidad?

La batería de los teléfonos móviles funcionan muy bien al principio, pero con el paso del tiempo van perdiendo eficacia y duración. Para alargar todo lo posible la vida útil de las baterías se pueden utilizar varios trucos, aunque también hay mucho mito suelto.

Una de las teorías más extendidas para no fastidiar la batería es no utilizar el móvil mientras se carga. ¿Es eso cierto? Pues todo parece indicar que no.

Hace un tiempo sí que podía ser posible que utilizar el teléfono mientras cargaba fuera perjudicial, pero en pleno 2021 las baterías, igual que los teléfonos, han avanzado mucho. Por lo tanto, lo que era una realidad se ha ido convirtiendo en mito poco a poco.

Por lo tanto, los usuarios más temerosos pueden usar sus teléfonos móviles sin ningún tipo de problema mientras se cargan. El único inconveniente es que tu movilidad se verá reducida a la longitud del cable de carga, que no suele ser demasiada. Aunque para regatear este pequeño inconveniente hay multitud de cargadores portátiles.

Pese a que está demostrado que la batería no se estropea por este motivo los fabricantes sí que recomiendan que durante los primeros diez minutos de carga, más o menos, se deje tranquilo el móvil.

SIGUE ESTOS CONSEJOS PARA ALARGAR LA VIDA DE LA BATERÍA

-Mantén la batería siempre entre el 20 y el 80% de carga

-Usa el cargador original que viene con el móvil

-No expongas el móvil a altas temperaturas

-No dejes cargando el móvil demasiado rato