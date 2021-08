▷ #VIDEO Duque: Maduro es un criminal y un dictador que tiene que ser condenado por la CPI #9Ago

Iván Duque, presidente de Colombia, aseguró en una entrevista exclusiva para Noticias RCN, que seguirá denunciando las irregularidades que se generen en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.

«Cuando uno tiene principios y tiene valores, hay que continuar en ellos. Yo he denunciado a las dictaduras y lo seguiré haciendo», señaló Duque.

«Yo denuncié a Maduro ante la CPI, si no se hubiera hecho esa denuncia, no tendríamos una investigación preliminar contra él», recalcó. Además, manifestó que las denuncias no llegarán hasta acá, porque tiene pensado seguir ejerciendo presión contra su régimen.

Duque comentó que el régimen de Maduro ha afectado a millones de personas, y por ende, considera que con las denuncias y la presión, se puede canalizar el camino oportuno para conseguir una solución pacífica para los venezolanos.

Sin embargo, destacó que desde su gobierno consideran que «Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad y un dictador que tiene que ser condenado por la Corte Penal Internacional«.