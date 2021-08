DeSantis Vs Biden ¿Quién es el responsable del aumento de contagios?

El estado de Florida sigue rompiendo récords estadísticos debido a la COVID-19. Los hospitales están repletos de casos de niños contagiados con la mortal variante Delta, y DeSantis parece estar más preocupadas por temas políticos que por la salud de los floridanos.

Las medidas de salud pública de sentido común que fueron recomendadas por expertos para evitar la propagación del virus en el estado de Florida, fueron rechazadas por el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Ya que según su opinión, los ciudadanos deben tener «la libertad de escoger» sobre el uso de las mascarillas, o si someterse a las vacunas que ayudan a salvar vidas.

SEGÚN DESANTIS LA CULPA ES DE BIDEN Y DE LOS INMIGRANTES

Recientemente DeSantis declaró en una rueda de prensa, que el culpable de la propagación del coronavirus es el presidente Joe Biden, los inmigrantes en la frontera y lo que él llama la «histeria» de los medios.

El gobernador, acusó al presidente de los Estados Unidos de ser un facilitador de la pandemia, al mantener lo que DeSantis asegura ser «una frontera insegura con México».

Según DeSantis, la causa del repunte de coronavirus son las personas que cruzan la frontera, y no tienen nada que ver los floridanos a quienes él ha alentado a ser completamente irresponsables (al estar sin mascarillas y al no ser vacunados) con el tema de la salud.

DeSantis se niega totalmente a permitir que los funcionarios locales emitan mandatos de utilizar tapabocas y vacunas cuando sea necesario y considerablemente apropiado.

«¿Por qué no aseguran esta frontera?», preguntó DeSantis hacia Biden, y luego agregó «Hasta que no hagan eso, no quiero oír hablar de COVID».

EN CUANTO AL PRESIDENTE DE EE.UU, JOE BIDEN:

Durante un evento de prensa abierta que se realizó el pasado jueves en el jardín sur, se le pidió a Biden que respondiera al ataque del gobernador DeSantis, a lo que el presidente respondió: «¿gobernador quién?» y luego sonrió y siguió con su camino.

LO REALMENTE CIERTO CON RESPECTO AL COVID-19 EN FLORIDA

Lo cierto es que el gobernador de Florida, no ha utilizado su oficina para persuadir a las personas a que se vacunen y hagan uso del tapabocas, y no ha tomado en cuenta que esta es una situación de emergencia mundial de salud pública que indudablemente amerita de todas las medidas de seguridad posibles, según reseñó el Nuevo Herald.

En lugar de recomendar a los floridanos que se cuiden y sigan las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el republicano ha silenciado a los gobiernos locales, y ha amenazado a funcionarios públicos con retener fondos si instituyen mandatos de utilizar cubre bocas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DESANTIS A BIDEN «NO QUIERO ESCUCHAR NI UN RUIDO SOBRE COVID-19» +VIDEO

Ocasionando que incluso los centros para la educación se vean afectados para el regreso a clases, ya que es un tema preocupante para la población, pues cualquiera podría contagiarse, desde maestros, niños o personal de las escuelas. Sin tomar en cuenta que no hay vacunas disponibles para niños menores de 12 años.

Por otro lado, también ha paralizado a los dueños de los negocios con una orden ejecutiva que les prohíbe pedir a los clientes que demuestren haber sido vacunados contra la COVID-19.