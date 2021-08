El jugador de los Golden State Warriors, Draymond Green muestra respeto por Luka Doncic a pesar de la terrible toma de Kendrick Perkins.

Kendrick Perkins ha sido conocido por las tomas calientes ocasionales. No hace mucho tiempo, el ex campeón de la NBA hizo una predicción un poco audaz de cómo los jugadores internacionales, Luka Doncic en particular, se están apoderando del deporte.

La estrella de los Golden State Warriors, Draymond Green, no es para olvidar, y se aseguró de aplaudir a Perkins después de que el equipo de EE. UU. Asegurara la medalla de oro en los Juegos Olímpicos después de la victoria del viernes sobre Francia. En su tweet, sin embargo, Green también colmó de elogios a Doncic:

Luka agradable como el infierno!!! ¡Como super agradable! Uno de ellos de verdad. ¡Ahora sigue adelante!. Kendrick Perkins Pensaste que estabas en algo cuando dejamos caer uno. Fueron las palabras de Draymond Green.