¿Es la realidad virtual nuestro futuro inevitable?

Mucha gente descarta la Realidad Virtual de plano porque nunca la ha probado. Prefierne los sitios de juego tradicionales como el Casino Unique, a pesar de que con la nueva tecnología pueden tener acceso a una experiencia más inmersiva, única y entretenida.

La Realidad Virtual tiene un problema de percepción, y éste es uno de los mayores obstáculos que la incipiente tecnología aún debe superar. Muchos de los que han utilizado Oculus y Morpheus VR de Sony en varias ocasiones para disfrutar de sus videojuegos favoritos son los principales defensores de esta tecnología. Pero lo cierto es que la mayoría se siente como si ya se hubiera quemado con la tecnología de moda, como el control de movimiento de la Wii, los juegos en 3D y los instrumentos de plástico de Guitar Hero. Pero la RV es diferente. Es el verdadero futuro de la industria iGaming, y los expertos consideran que hay que darle una oportunidad.

Ventajas de la realidad virtual para aficionados de los videojuegos

A diferencia de los primeros prototipos, las nuevas iteraciones de auriculares se reproducen a mayor velocidad de fotogramas, lo que hace que los jugadores se sientan mucho menos incómodos. Lo más importante es que cada experiencia ofrece una sensación de auténtica maravilla.

La oferta de software es realmente variada. No es exagerado decir que la realidad virtual es uno de los mayores avances en el mundo de los videojuegos, ya que elimina la barrera entre el jugador y el mundo del juego. El jugador existe dentro del juego, y no hay fronteras entre lo que ve «en la pantalla» y la realidad. Esa es la verdadera belleza del sistema. Pero hasta que no lo pruebas, este hecho es difícil de imaginar.

La oferta de «juegos» es cada vez más amplia, y la mayoría de ellos parecen utilizar realmente los puntos fuertes (y débiles) de la realidad virtual como base para el diseño.

En este sentido, los juegos son muy pioneros en la realidad virtual. Los expertos predicen que la tecnología se va a extender a muchas otras cosas, como la educación, la medicina, la formación en respuesta a emergencias y cosas por el estilo. Sobre todo va a empezar con los juegos, y eso es porque la industria de los juegos tiene todas las herramientas y la tecnología para construir mundos 3D inmersivos en tiempo real.

¿Qué mundos podemos esperar ver en RV?

El propio Luckey, creador de los Oculus y Morpheus VR, es un fan de Pokemon, y admite que está en lo alto de su lista de mundos de ensueño que le gustaría explorar. Ve un juego en el que puedas lanzar tu pokeball a la arena y ver cómo se desarrolla la batalla frente a ti, lo que parece la evolución definitiva (juego de palabras) de la serie.

Los MMO (mundos virtuales masivos poblados por jugadores totalmente sumergidos) son otra idea atractiva, pero mucho más difícil de implementar en el futuro próximo.

El propio Luckey es realista sobre las críticas que rodean al hardware del que es pionero también: «Algunas personas prueban la RV y dicen: ‘¡Esto es increíble, tengo que tener esto ahora mismo! Otras personas lo prueban y dicen ‘Oh, esto no me interesa tanto…’ o ‘La resolución es demasiado baja’ o ‘Es demasiado voluminoso’ o lo que sea. Esto ayuda a los desarrolladores a solucionar los problemas y hacer productos más atractivos.

¿Qué depara el futuro para esta tecnología?

Los cascos de RV se harán más pequeños con el tiempo, y eso ayudará. También se cree que habrá diferentes tipos de consumidores. Si intentas hacer algo que la gente pueda usar todo el tiempo, que lo lleve todos los días (y en público), seguro que tienes que cambiar lo que es la moda. Tienes que hacer que la RV esté «de moda» para que la gente quiera llevarla, y eso no va a ocurrir a corto plazo.

Las personas que realmente se preocupan por las nuevas experiencias en los juegos, el aspecto de la tecnología es una barrera de entrada mucho menor. Lo mismo puede decirse del precio. La RV requiere un desembolso importante para empezar, y eso representa un verdadero acto de fe para quien se plantee probarla. Sin embargo, una vez más, experimentar la RV te ayudará a decidirte.

Conclusión

La realidad virtual va a llegar, te guste o no, y lo mejor que puedes hacer es probarla y experimentar el potencial que tiene. La historia está plagada de tecnologías muertas que fueron superiores, como el Wonderswan, el PS Move y el pobre Betamax. El reto de los desarrolladores de esta tecnología es cómo saber que la RV no va a decepcionar y desaparecer como los televisores 3D, por ejemplo.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial