Estudiantes de la UCV califican de «farsa» trabajos de recuperación en la casa de estudios

Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela califican como «una farsa» los trabajos que adelantan las cuadrillas de la «Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCV», por considerar que no es posible hablar de recuperación cuando desde la administración de Nicolás Maduro se le niega presupuesto al Alma Mater.

Somos conscientes del daño que le ha hecho el régimen durante 20 años a nuestra Universidad, una supuesta comisión no es necesaria para arreglarla, ¿Que comisión cuando no apruebas el presupuesto y los profesores no tienen salario digno?, ¿Qué pretenden con esta farsa?», se preguntó el dirigente estudiantil Sebastián Horesok.

Por su parte, Dylan Estrada sostuvo que «El chavismo le rompe las piernas a la universidad y pretende que les agradezcamos las muletas, ¿Que cree Delcy Rodríguez? ¿Que cortar el monte y pintar una pared es suficiente?, ¿O cree Carmen Meléndez que como quiere ser alcaldesa de Caracas puede venir a la Universidad a hacer proselitismo político?».

En ese sentido, Estrada considera que «la mayor sombra que ha arropado a la UCV durante los últimos 20 años ha sido el chavismo»

#EnFotos | #9Ago Estudiantesprotestan frente a los trabajos de las cuadrillas de la "Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCV".



"El chavismo le rompe las piernas a la universidad y pretende que les agradezcamos las muletas". pic.twitter.com/NOpph1rjKJ — 800 Noticias 🖥️ (@800_Noticias) August 9, 2021

800noticias