Falleció la adolescente que denunció ante la CIDH la crisis del Hospital J. M. de los Ríos

Este martes 3 de agosto, falleció Niurka Camacho, la adolescente de 15 años que reclamó por su derecho a la salud y denunció la crítica situación del Hospital de Nios J.M. de los Ríos

Camacho había participado el pasado 30 de junio en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde expuso la situación tan precaria que atraviesa el mencionado centro.

La Organización No Gubernamental Prepara Familia lo informó a través de su cuenta en Twitter.

Niurka celebró sus 15 años de edad el pasado 26 de julio. Desde que tenía solo siete años de edad, comenzó a recibir tratamiento de diálisis en el hospital de niños por una insuficiencia renal crónica. Esperaba un trasplante de riñón.

Está adolescente se convirtió en un símbolo de la lucha por el derecho a la salud y la vida de los niños, niñas y adolescentes venezolanos, en el Hospital de Niños JM de los Ríos,

Durante la sesión en el CIDH manifestó que: “En el hospital ha sido muy difícil porque he visto muchos compañeros falleciendo esperando un trasplante. Es difícil para mí porque yo no quiero que me pase lo mismo por espera de un trasplante, y por eso pido que reactiven los trasplantes. Que por favor se haga algo, quiero una mejor calidad de vida”, explicó.

Pero el programa de trasplantes no fue reactivado y Niurka falleció sin poder cumplir su sueño de convertirse en doctora.

Desde la suspensión del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos por parte de la administración de Nicolás Maduro en 2017, se dejaron de realizar más de 900 trasplantes en Venezuela.