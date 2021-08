La reconversión solo es buena noticia para las empresas y la banca

El economista Luis Oliveros aclaró que la nueva reconversión monetaria anunciada por el BCV para supuestamente «profundizar el desarrollo de la economía digital», no es una medida que acabará con la hiperinflación que ya suma 4 años y estimó que solo puede ser una «buena noticia» para las empresas y la banca, ya que hará más fácil la contabilidad al disminuir los ceros.

Fue la mañana de este jueves cuando el BCV confirmó lo que fue un rumor durante meses: la tercera reconversión del chavismo que entrará en vigencia este 1° de octubre. Se eliminarán otros seis ceros a la moneda, aparece el «bolívar digital» y 6 piezas físicas de un nuevo cono monetario.

En conversación telefónica con ND, el experto declaró que «esto no es nada nuevo, la reconversión era algo esperado y no tomó por sorpresa a nadie porque todo el mundo sabía que venían seis ceros menos, y también se sabía que ocurriría en el último trimestre».

Sin embargo, enfatizó que «esto no acaba con el problema inflacionario porque la reconversión es simplemente quitarle ceros a la moneda, es una buena noticia para las empresas y la banca por la contabilidad y la cantidad de ceros, pero la reconversión per se no es una política antiinflacionaria», rechazó.

«La reconversión per se es una muestra del fracaso de la estrategia antiinflacionaria del gobierno. Que Venezuela haya recuperado los cinco ceros que se le quitaron a la moneda solo evidencia que el gobierno ha fracasado en su intento de frenar la inflación».

Oliveros refirió que pese aunque la inflación ha disminuido 20% mensual, Venezuela sigue en hiperinflación. «Somos el segundo país con la hiperinflación más larga de la historia», condenó.

Asimismo, estimó que en menos de 3 años se perderá el efecto de esta reconversión y dijo «si no se acaba con la inflación, Venezuela va a seguir borrando ceros por mucho más tiempo. Es un récord que en tres años le quites once ceros a la moneda».

Más temprano en su cuenta Twitter, Oliveros escribió «ojalá la reconversión monetaria traiga no solo esa tijera de seis ceros, sino también la actualización de las cifras macroeconómicas del país (PIB, BP, inflación, etc.)».

Prodavinci advirtió en 2018 que adecuar las denominaciones y el número de piezas ofrecidas aliviaría la escasez de efectivo. Sin embargo, el problema subyacente es «el alza descontrolada de precios».

«Si la inflación avanza, la pérdida de valor del bolívar neutraliza todo ajuste de billetes y monedas, aún más si la caída en la demanda de dinero propicia un abandono espontáneo de la moneda. No servirá de nada imprimir más billetes si nadie está dispuesto a aceptarlos».