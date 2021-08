La reconversión solo ha empobrecido a los venezolanos

El economista y diputado AN/2015 Ángel Alvarado rechazó este jueves que la Administración de Nicolás Maduro siga aplicando medidas erróneas que no acaban con la hiperinflación que lleva 4 años golpeando el bolsillo de los venezolanos y sentenció que las reconversiones solo han incrementado la pobreza.

La mañana de este jueves, el BCV le puso fecha a lo que era un secreto a voces desde hace varios meses, una nueva reconversión monetaria que entrará en vigencia a partir del 1 de octubre. Es la tercera del chavismo y se trata de eliminar otros seis ceros a la moneda, la aparición del «bolívar digital» y 6 piezas físicas de un nuevo cono monetario.

Al respecto, Alvarado miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, criticó que solo han pasado tres años desde que entró en vigencia el «bolívar soberano».

«Hace 3 años se prometió a los venezolanos acabar con la dolarización de la economía, dijeron que se iba a recuperar el salario del pueblo y después de tres años los resultados son desastrosos», expresó en un video enviado a ND. «Los precios se han multiplicado 800%».

«Vemos que la reconversión no acabó con la hiperinflación, por el contrario profundizó la destrucción del bolívar y por tanto la destrucción del salario del pueblo venezolano que está mucho más empobrecido que hace 3 años».

El economista egresado de la UCAB destacó que Venezuela tiene 4 años de hiperinflación y subrayó que esto no se resuelve con una reconversión monetaria.

«Después de 4 años, seguimos esperando medidas porque la hiperinflación no se resuelve con esto sino accediendo a los derechos especiales de giro que ha asignado el FMI para Venezuela, son 5 mil millones de dólares a los cuales no se puede acceder porque no hay un gobierno legítimamente reconocido internacionalmente», precisó. «Además, implica fortalecer las reservas internacionales, acceder al crédito internacional y nada de eso puede ocurrir mientras haya este colapso político que ha generado la destrucción institucional, lo que a su vez ha acabado con el salario».

El pasado 21 de julio, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), el Índice de Actividad Económica Mensual registró una caída de -3% interanual durante el segundo trimestre del 2021, que si bien fue un alivio al compararlo con periodos anteriores, no es suficiente para una recuperación.

En rueda de prensa virtual, el economista Manuel León, en voz del Observatorio, reveló que en el primer trimestre del 2021, el indicador se redujo 33,7%, comparado con el año pasado; y en el segundo trimestre, como se mencionó, la caída habría sido de 3%.

“Una recuperación, si se hace una comparación; pero en siete años ha habido una gran caída. Un pequeño respiro, impulsado por el petróleo, pero falta mucho”, consideró.