Lanzan trailer de ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’

Antes de que existiera Geralt of Rivia, el Continente tuvo a un caza monstros igual de hábil que él que pasó también por varias travesía y peligros, se trata de Vesemir, su maestro y con el primer trailer de ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’, se da un vistazo de su juventud, así como de los enemigos que enfrentó.

Este nuevo proyecto de Netflix, es un anime desarrollado por Lauren S. Hissrich, productora y creadora de la serie live-action, ‘The Witcher’, con el apoyo de los estudios de animación Studio Mir, responsable de reconocidas series como ‘The Legend of Korra’ y ‘Voltron: Legendary Defender’.

Dicha película será una precuela de las aventuras de Geralt y de acuerdo con lo que se ve el primer trailer de ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’, se muestra como Vesemir se convierte en brujo y conforme se desarrollan sus habilidades incrementa también su ego, sin embargo todo cambiará cuando un mal surja para amenazar tanto humanos como a brujos.

“Huyendo de la pobreza para convertirse en brujo, Vesemir mata monstruos por monedas y gloria, pero cuando surge una nueva amenaza, debe enfrentarse a los demonios de su pasado”, se lee en la breve sinopsis.

Asimismo, la producción animada contará con las voces en inglés de los actores Theo James (Vesemir), Lara Pulver (Tetra), Graham McTavish (Deglan) y Mary McDonnell (Lady Zerbst), mientras que el director es Kwang-Il Han quien trabajó con el guion escrito por Beau DeMayo y Hissrich.

‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’ llegará a Netflix a 23 de agosto de 2021, pero eso no es todo porque los fans de la saga podrán disfrutar de la segunda temporada de ‘The Witcher’ con Henry Cavill a partir del 17 de diciembre, esto después de que su lanzamiento se retrasara por la pandemia del coronavirus.

Wipy