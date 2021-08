Libro: LOS LITIGANTES

Una mañana, David Zinc, un joven abogado de un bufete prestigioso, sobrecargado de trabajos que no le estimulan, decide que no puede más y se dirige directamente a un bar con la intención de emborracharse. En un barrio degradado del sur de Chicago se encuentra el bufete de abogados Finley & Figg. Defienden a algún conductor borracho, tramitan divorcios sencillos y sobre todo buscan clientes en los pasillos de urgencias de los hospitales cercanos. Desde hace veinte años se ganan mal la vida juntos y discuten a diario como un matrimonio. Pero todo esto cambiará con la llegada de David Zinc, un joven abogado totalmente quemado de su experiencia en un prestigioso bufete, que ha decidido que no aguanta ni un minuto más y se marcha de su oficina para emborracharse hasta caer redondo en la puerta de Finley & Figg. Cuando recobra la sobriedad, les pide trabajo. Ahora que son tres les llega el caso más importante de sus vidas, un caso con el que podrían ganar una fortuna, pero que ninguno de ellos tiene ni la experiencia ni los conocimientos para afrontar. La crítica ha dicho…

«En Los litigantes, John Grisham demuestra que con cada libro escribe mejor.»

Chicago Tribune «El retrato del bufete de los abogados Finley & Figg, carismáticos pero bastante indeseables, es magnífico.»

The Guardian «Una novela fascinante que además hace reír al lector.»

The Huffington Post

Autor: GRISHAM, JOHN

Genero: Bolsillo

Páginas: 496

Sinopsis Librería

Por: Reporte Reporte