Maduro: Agenda para la negociación tiene 7 puntos y pronto se conocerá fecha y lugar

Nicolás Maduro aseguró este domingo que el diálogo con el sector opositor que encabeza Juan Guaidó, y que tendrá a México como sede, va «bien», y pidió que se sumen a la mesa de negociación otros grupos detractores de su Gobierno que no mencionó.

«Yo creo que, en el diálogo político de paz con la oposición guaidocista, vamos bien», dijo el mandatario tras votar en las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Explicó que esa negociación «ya tiene un documento redactado» y «está, en este momento, debatiéndose la agenda».

«Hay siete títulos en la agenda que están debatiéndose y en los próximos días se anunciará la fecha y el lugar de la reunión, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido México y contamos con todo el apoyo de México para los diálogos de paz con la oposición guaidocista, espero que se coloque la fecha y se indique el lugar exacto», añadió Maduro.

Esta misma semana, varios miembros de la oposición aseguraron que la fecha para el comienzo de las negociaciones era el próximo día 13 de agosto, pero, según el mandatario, el día no está fijado todavía.

Acerca de la misma, reiteró sus exigencias que, además del levantamiento de sanciones, incluyen el «reconocimiento de las autoridades legítimas de Venezuela», la «renuncia a la violencia» y una cuarta que sumó hoy: «que se incorporen todas las oposiciones».

Posteriormente, hizo hincapié en que en su Gobierno creen «en el diálogo como el camino, como la forma de armonizar la sociedad, de escucharnos, de entendernos».

«Siempre ha sido así, en tantas oportunidades, desde que soy presidente, la palabra que más he mencionado en cualquier discurso es la palabra diálogo político, negociación, entendimiento, armonización y unión. Ese es el camino», agregó.

Por otra parte, aseguró que no tiene «ninguna comunicación con la Casa Blanca», pese a que en época del expresidente Donald Trump tuvo «mucha comunicación con la Casa Blanca».

«Los que tienen comunicación con el Gobierno de Estados Unidos es la oposición guaidocista (de Juan Guaidó) que le pertenece a ellos (a los estadounidenses), están subordinados y obedecen mandatos y designios del Gobierno y élites de EE.UU.», subrayó..

Las primarias, «un hito histórico»

Acerca de las primarias que celebra hoy el PSUV para elegir a sus candidatos para el 21 de noviembre, consideró que «marcan un hito histórico».

A juicio del jefe de Estado, este proceso, en el que pueden votar militantes y simpatizantes sin carné, ha «abierto las puertas de la casa grande» que considera es su partido para que «entre su dueño verdadero, el hombre y la mujer de a pie».

Explicó que es una muestra de «democracia directa, participativa y verdadera» y subrayó que en el chavismo creen «en el camino del voto» desde 1997.

De ese sendero, prosiguió, no se han salido a pesar de «haber pasado por todo lo que haya que pasar», entre lo que incluyó golpes de Estado, sabotajes, «guerra económica e intentos de magnicidio, entre otros.

«Podríamos haber tenido mil excusas (…) para decir no, por ahora no (hay elecciones) y no fue así jamás», comentó.

Finalmente, Maduro, que mostró su confianza en el Consejo Nacional Electoral (CNE) que organiza las primarias, detalló que ha «pensado proponer que las elecciones primarias sean incluidas en la ley electoral para que sean obligatorias».

«Creo que esta elección primaria abierta, como hito histórico, hito crucial en la etapa que se abre en Venezuela en 2021, es un tremendo aporte a la consolidación de la paz y el diálogo político», concluyó. EFE

La entrada Maduro: Agenda para la negociación tiene 7 puntos y pronto se conocerá fecha y lugar se publicó primero en Noticiero Digital.

Por: Noticiero Digital

Autor: Agencia Efe

Fecha de publicación: 2021-08-08 17:56:37

Fuente