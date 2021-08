Murió Markie Post, actriz de “Loco por Mary”

Markie Post, la actriz mejor conocida por su papel en la serie televisiva “Scrubs” y la película “Loco por Mary”, murió el sábado luego de una batalla de años contra el cáncer. La triste noticia fue confirmada por su manager de toda la vida, Ellen Lubin Sanitsky.

Nacida el 4 de noviembre de 1950 en Palo Alto, California, la intérprete se inició en la industria del entretenimiento trabajando detrás de escena, como productora, en populares programas televisivos como “Double Dare” y “Card Sharks” de la cadena NBC.

Años más tarde hizo su debut como actriz en serie televisivas como “CHiPs”, “The Incredible Hulk”, “Cheers”, “Fantasy Island” y “The A-Team”, según recoge Deadline.

En 1982, consiguió el papel de Terri Michaels en “The Fall Guy”, de ABC, y estuvo en 65 episodios en el transcurso de tres años. También participó regularmente en la comedia de la NBC “Night Court” en su papel de la defensora pública Christine Sullivan entre 1985 y 1992.

Post finalmente llegó a la pantalla grande cuando interpretó a la madre de Cameron Diaz en la exitosa comedia de 1998 “Loco por Mary”, protagonizada por Ben Stiller. Cuando se enfermó, estaba decidida a seguir actuando y trabajó en varios proyectos en TV y cine.Murió la actriz Markie Post, quien fue Sheila Jensen en «Loco por Mary» (The Grosby Group)

“Para nosotros, nuestro orgullo es quién era ella además de actuar; una persona que hizo pasteles elaborados para amigos, cosió cortinas para los primeros apartamentos y nos mostró cómo ser amables, cariñosos y perdonadores en un mundo a menudo duro“, expresó la familia de la actriz en un comunicado, según el sitio especializado Deadline.

Tras ser diagnosticada con cáncer tres años atrás, Markie siguió trabajando y completó proyectos entre sus tratamientos de quimioterapia, incluida la película “Four Christmases and a Wedding” (2017) y la serie de televisión “The Kids Are Alright” (2018).

Marjorie Amrstrong Post, nombre real de la actriz, era hija del científico Richard Post, famoso por sus patentes en los campos de la fusión nuclear, aceleradores de partículas, electrónica y energía mecánica. Estaba casada con el escritor Michael A. Ross, tenía dos hijas, Kate Armstrong Ross y Daisy Schoenborn, y una nieta de cinco meses.

Sophia Bush, quien interpretó a la hija de Post en Chicago P.D. de NBC, rindió homenaje a la actriz en Twitter el domingo. “Estoy desconsolada por la noticia del fallecimiento de Markie … ella era una roca. Una luz. Una gran amiga y una compañera fenomenal”, tuiteó Bush.

La coprotagonista de Bush en “One Tree Hill”, Hilarie Burton, quien también interpretó a la hija de Post en la película de 2013 “Christmas on the Bayou”, expresó su pesar por su fallecimiento en Instagram. “Devastada no es una palabra lo suficientemente fuerte. Conocer a Markie Post fue enamorarse perdidamente de ella “, escribió Burton.

Con información de Infobae

Por: Reporte Confidencial