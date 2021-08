Nuevo avance de ‘Venom: Let There Be Carnage’ confirma un retraso en su estreno

La industria del entretenimiento ha sido una de las más afectadas por la situación mundial, en el caso del cine muchas películas tuvieron retrasos significativos ante el cierre de las salas y a pesar de que han comenzado a abrir de forma gradual, parece ser que algunas producciones no quieren arriesgarse del todo, tal es el caso de esta esperada secuela, ya que un reciente teaser reveló que retrasarán ‘Venom 2’.

A pesar de no tener un buen recibimiento por parte de la crítica, la película ‘Venom’ de 2018, tuvo una buena recaudación, por lo que una secuela era más que inevitable y esta vez la dirección fue para Andy Serkis y por primera vez veremos al villano Carnage en una versión live-action, quien será interpretado por Woody Harrelson, además de ver de nueva cuenta a Tom Hardy como protagonista.

Como parte de la promoción de ‘Venom: Let There Be Carnage’, fue lanzado un nuevo teaser el cual confirma que retrasarán ‘Venom 2’, por lo menos en Nueva Zelanda, ya que este nuevo avance señala su fecha de estreno para el 14 de octubre y no el 24 de septiembre como se tenía en estreno mundial, por lo que han comenzado a surgir algunas dudas sobre si esta nueva fecha sería para más países.

Además de esta nueva fecha para este país, el más reciente trailer lanzado hace unos días eliminó la fecha de estreno al final del avance, lo cual ha levantado las dudas si llegará para finales de septiembre como se tenía planeado, tomando en cuenta la nueva alza en el número de contagios de Covid-19 en todo el mundo, por lo que quizá se esté esperando hasta ver como avanza la situación mundial para tomar una decisión.

Wipy