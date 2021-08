Perseverance falló en intento por recoger muestras de roca en Marte

El Perseverance es el robot más rápido que la NASA ha colocado sobre Marte.

El vehículo más nuevo de la NASA para explorar el suelo de Marte falló su primer intento de obtener una muestra de roca que, tarde o temprano, será traída a la Tierra para su estudio.

El vehículo de exploración marciana Perseverance perforó el suelo del cráter Jezero del planeta rojo, con el fin de tratar de extraer una muestra del tamaño de un dedo de losas de rocas planas.

El taladro pareció funcionar según lo previsto. Sin embargo, ninguna roca entró en el tubo destinado para la muestra, precisó la agencia espacial el viernes. Los ingenieros estaban trabajando para averiguar qué sucedió.

#SamplingMars is one of my most complicated tasks. Early pics and data show a successful drill hole, but no sample in the tube–something we’ve never seen in testing on Earth. Mars keeps surprising us. We’re working through this new challenge. More to come. https://t.co/XyXBssvKe6 pic.twitter.com/VTNvMA2jqN

