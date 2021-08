Por qué los perros dan vueltas en círculos antes de acostarse

Seguro que te has percatado en más de una ocasión del movimiento previo que tu perro hace antes de costarse. Bien sea rascar la cama o dar vueltas, ambas tienen una explicación bastante similar.

Aunque sea bastante fácil de entender por qué tu perro quiere cavar un hoyo en el parque, que haga lo mismo en tu cama es bastante confuso. Si ves a tu perro rascando una cama, un sofá o una alfombra, no significa necesariamente que esté tratando de escapar de tu casa. Según ‘The Dodo’, el hábito desconcertante es probablemente un instinto de supervivencia dejado por sus ancestros salvajes.

A los lobos también les gusta cavar en un lugar antes de acostarse sobre él, pero este comportamiento es más práctico al aire libre. La regulación de la temperatura es esencial en la naturaleza. En una noche fría, esto ayuda a los lobos a mantenerse calientes; y cuando hace calor, excavar un lecho de tierra fría debajo de la superficie tiene el efecto contrario. Incluso si los lobos se sienten cómodos con la temperatura, excavar un lugar para dormir tiene beneficios adicionales. Un agujero poco profundo les da un lugar donde esconderse, para que puedan dormir en paz.

Esta acción no es tan útil cuando la cama de un perro está hecha de tela en lugar de tierra. No obstante, eso no impide que las mascotas domésticas complazcan sus instintos animales cuando se preparan para quedarse dormidas.

Hay otra explicación para este hábito en los perros, que en realidad puede llevarles a un mejor descanso nocturno por un motivo: comodidad. Cuando un perro rasca un cojín, es posible que simplemente esté tratando de preparar un lugar más cómodo de la misma manera que usted podría esponjar sus almohadas antes de acostarse.

Siempre que el comportamiento no parezca obsesivo, no hay necesidad de preocuparse por el estado mental de su perro cuando cava en el interior. No se puede decir lo mismo del estado de la cama de su perro, así que considere invertir en una que resista los ataques nocturnos previos al sueño.

Por qué caminan en círculos

La mayoría de los perros caminan en círculos antes de tumbarse, también como comportamiento heredado de sus grandes ancestros: los lobos. «Muchos expertos en canes creen que el ritual de dar vueltas en círculos antes de acostarse no es para nada heredado», señala la veterinaria Lynn Buzhardt a la revista ‘Southern Living’. «Sin embargo, los lobos también tienen este curioso comportamiento, de tal modo que los perros domésticos tienen esta predisposición genética a hacerlo».

Por tanto, podríamos decir que se trata de una danza arcaica que viene directamente de sus parientes lejanos, los lobos. ¿Cuál es el propósito que tienen con este movimiento tan reiterativo? Al parecer, este acto responde a razones de supervivencia. «Dar vueltas en círculos antes de acostarse en un acto de autopreservación que apunta a la que el lobo necesita hacerlo por si tiene que defenderse de un ataque en el mundo salvaje», asegura Buzdhart. «Dar vueltas de 360 grados le permite echar un último vistazo a posibles deprededadores antes de acostarse».

