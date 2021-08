Stephen Curry tendrá otra oportunidad de alcanzar la gloria olímpica

La estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, tendrá otra oportunidad de llegar a la gloria olímpica antes de retirarse de la NBA.

Stephen Curry tiene un currículum vitae de baloncesto muy logrado, pero una cosa que no tiene es una medalla de oro olímpica. Curry optó por no participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde el equipo de EE. UU. Acaba de ganar el oro, y no fue seleccionado en 2012 y no jugó en 2016 debido a lesiones.

Curry tendrá 36 años cuando lleguen los Juegos Olímpicos de París de 2024, pero es casi seguro que tendrá la oportunidad de jugar si quiere hacerlo. El entrenador en jefe de los Warriors y asistente del equipo de Estados Unidos, Steve Kerr, dijo lo mismo durante el fin de semana.

Aquí el dato:

“Es el mejor tirador que jamás haya existido”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, sobre Curry cuando lo alcancé el sábado, horas después de que los estadounidenses hicieran retroceder a Francia en el juego por la medalla de oro, 87-82, para enviar a un aliviado Popovich en rojo. , gloria blanca y azul por fin y detener una racha de dos derrotas consecutivas ante Evan Fournier, Rudy Gobert and Co.

“Steph absolutamente puede jugar en el equipo olímpico dentro de tres años”, dijo Kerr.

Stephen Curry acaba de tener una de las mejores temporadas de su carrera, por lo que hay pocas razones para pensar que caerá tanto en 2024. Se mantiene en una forma increíble y debería poder jugar a un alto nivel hasta los 30 años. Obviamente, perderá algo de su efectividad en ese momento, pero sus tiros no van a ninguna parte.

Entonces, mientras Curry no esté herido o haya alguna otra razón legítima para saltarse, debería vestirse para el equipo de EE. UU. En 2024. Tiene experiencia en el baloncesto de EE. UU. En 2010 y 2014 durante la competencia del Campeonato Mundial FIBA, y ahora es el momento de conseguir esa elusiva medalla de oro olímpica.