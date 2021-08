Alertan que Delta se extenderá por Venezuela

Julio Castro, médico internista infectólogo, alertó este martes que posiblemente el COVID-19 se mantendrá uno o dos años más «en diferentes magnitudes de enfermedad».

«Habrá picos y luego bajarán; subirán las vacunaciones y hay otros que no se quieren vacunar», dijo.

Asimismo, sostuvo que con una variante como la Delta, el nivel de vacunación en la población para «tapar» la epidemia debe llegar a 80 o 90%; «y claramente no vamos a llegar. Por esa razón digo que vamos a tener COVID-19 por un buen rato».

«Viendo lo que ha pasado en el mundo; la variante Delta se va a distribuir extensamente por el territorio venezolano y no hay forma de contenerla; sobre todo por esa capacidad de alta transmisión que tiene», expresó.

Destacó que «hubo la falsa sensación de que la vacunación importante, inclusive la vacunación masiva, iba a romper este ciclo drásticamente» y que para verano de este año todo volvería a la normalidad, pero «no va a ser así».

De igual forma, señaló que al menos 500.000 venezolanos están a la espera de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: VENEZUELA ALCANZÓ 313.584 CONTAGIOS Y 3.719 MUERTES POR COVID-19

«El Ministerio de Salud debería fijar una posición oficial sobre qué tienen que hacer los vacunados con Sputnik V con una sola dosis ante la falta de la segunda», indicó.

JULIO CASTRO: «DEBEMOS IR A UNA VACUNACIÓN UNIVERSAL»

Durante una entrevista ofrecida al periodista Román Lozinski en Éxitos, resaltó que todo el personal de salud debe estar vacunado y el que no lo esté no debe trabajar en esta área.

«Lamentablemente en Venezuela el personal de salud que no está vacunado no es porque no quiere, sino porque no ha podido y en eso debemos avanzar», sostuvo.

En ese sentido, manifestó que se debe ir a una vacunación universal. «Personal que atiende a público debe ser mandatorio que la gente esté vacunada; porque si hubiésemos llegado al 95% de la vacunación la historia en el mundo sería otra».