Broncéate y cuida tu piel con estas recomendaciones

Nuestra piel está expuesta a los efectos de los rayos UV todos los días, incluyendo los días nublados. Estando en un país tropical, ¿qué mejor que disfrutar de un día al aire libre bajo el sol? No importa dónde te encuentres, los rayos ultravioleta que genera el sol están presentes, dañando nuestra piel sin darnos cuenta, lo que puede generar trastornos de la pigmentación, manchas, hasta enfermedades graves que ponen en riesgo la vida del individuo.

Ya que el bronceado es un mecanismo de defensa de la piel, la manera correcta de tomar sol en pieles morenas, es aumentando 10 minutos de exposición al sol por jornada, desde el primer día, que no debe exceder los 15 minutos, evitando las horas del mediodía. Pasado los 10 primeros días, la piel estará preparada para soportar el sol sin problemas, a excepción de acumulo de radiación solar.

Las pelirrojas y rubias cuentan con menos capacidad de tolerar la radiación solar que las morenas, que tienen una tolerancia que puede considerarse normal, y las de piel oscura toleran mayor velocidad en la toma de sol.

Para disfrutar de manera sana de los rayos UV y UVB, debes protegerte de ellos; aquí te contamos cómo hacerlo sin preocupaciones.

Protector solar

Lo ideal es usar un protector solar a diario, no importa si nos encontramos en sitios cerrados. Lo recomendable es usar un protector con un SPF superior a 30, pero si estamos al aire libre, y más en un lugar con exposición directa al sol, es preferible usarlo con un factor superior a 60.

Algunos productos pueden conceder medidas a la epidermis, para tener mayor tolerancia al sol; mientras que otros tiene efecto de barrera, bloqueando la radiación y evitando que llegue a la piel.

Los lugares del cuerpo más expuestos a los rayos del sol son: la cara, escote, hombros, cuello y manos. Debes colocarte la crema protectora al menos media hora antes de salir de casa; y, una vez estés tomando el sol, debes reponer la crema constantemente, según sea tu actividad. Recuerda que el sudor, la ropa, las toallas y el agua, eliminan el poder de protección.

Lentes de sol

Este accesorio es importantísimo a la hora de tomar el sol. Te ayudará a crear una capa protectora extra, que evitará más eficazmente el paso de los rayos dañinos del sol en tu rostro. De igual forma, los ojos son partes que no solemos cuidar, pero te recordamos que debes protegerlos de la radiación solar, de igual manera que el resto de tu cuerpo, ya que también pueden sufrir de quemaduras por el sol. Pero no te preocupes, ya que los lentes de sol, no solo te protegerán en tus vacaciones, sino que le darán un toque chic a tus outfit playeros, y serás la envidia de todas.

Ropa adecuada

Las prendas elaboradas de algodón son las más recomendadas para usar un día soleado –una camiseta de algodón tiene un factor de protección de 5–, pues posee mayor factor de protección ultravioleta que las prendas sintéticas; al igual que los colores oscuros son los mejores para protegerte del sol. Existe ropa especial que se usa como protección contra el sol, la cual lleva un logotipo amarillo indicando el factor de protección, por ejemplo, 40 UPF.

Te aconsejamos usar blusas mangas largas, lo que te otorgará protección en una mayor superficie corporal; pero si lo que quieres es usar ropa que cubra poco tu cuerpo, como tops, escotes o camisas de tiras, lo aconsejable es que lo complementes con un buen sombrero de ala ancha –preferiblemente con un tejido bien cerrado–, para que junto a la crema, te proteja de los rayos UVB y UV.

Horarios y días nublados

Es bien sabido que se debe evitar la exposición a los rayos UV durante las horas centrales del día, que van entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m. Durante ese período, los rayos son más dañinos para la piel que otras horas del día; pero si en ese horario vas a estar más expuesta al sol, lo recomendable es quedarse bajo la sombra –aunque el reflejo del agua y arena también queman–, reponer el protector solar regularmente, y usar sombrero de tejido cerrado, o gorra.

Durante los días nublados solemos relajarnos en cuanto al cuidado de nuestra piel, de los efectos del sol, pero te advertimos que las nubes en esos días no evitan el paso de la radiación solar.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial