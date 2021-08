Chile | ¿A quién elegirías como Diputada o Diputado y Senadora o Senador por la región de Antofagasta?

¿A quién elegirías como Diputada o Diputado por la región de Antofagasta? Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Marcela Hernando * 22%, 12 votos 12 votos 22% 12 votos – 22% de los votos

Pablo Iriarte * 20%, 11 votos 11 votos 20% 11 votos – 20% de los votos

Esteban Velásquez * 18%, 10 votos 10 votos 18% 10 votos – 18% de los votos

Jacqueline Ávila Vilca * 9%, 5 votos 5 votos 9% 5 votos – 9% de los votos

Sebastian Quinzán * 7%, 4 votos 4 votos 7% 4 votos – 7% de los votos

Yordan Labra * 7%, 4 votos 4 votos 7% 4 votos – 7% de los votos

Catalina Pérez * 5%, 3 votos 3 votos 5% 3 votos – 5% de los votos

Fernando San Román * 4%, 2 votos 2 votos 4% 2 votos – 4% de los votos

Jorge Varas * 2%, 1 voto 1 voto 2% 1 voto – 2% de los votos

Arturo Molina * 2%, 1 voto 1 voto 2% 1 voto – 2% de los votos

Paulina Nuñez * 2%, 1 voto 1 voto 2% 1 voto – 2% de los votos

Lester Calderón* 2%, 1 voto 1 voto 2% 1 voto – 2% de los votos Votos totales: 55 * – añadido por un lector × Ya hay un voto registrado desde esta dirección IP Votar

¿A quién elegirías como Senadora o Senador por Antofagasta? Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Esteban Velásquez * 73%, 44 votos 44 votos 73% 44 votos – 73% de los votos

Cesar Araya * 8%, 5 votos 5 votos 8% 5 votos – 8% de los votos

Aurora Williams * 8%, 5 votos 5 votos 8% 5 votos – 8% de los votos

Diego Fernández * 5%, 3 votos 3 votos 5% 3 votos – 5% de los votos

Paulina Núñez * 3%, 2 votos 2 votos 3% 2 votos – 3% de los votos

Jacqueline Ávila Vilca* 2%, 1 voto 1 voto 2% 1 voto – 2% de los votos Votos totales: 60 * – añadido por un lector × Ya hay un voto registrado desde esta dirección IP Votar

Importante: Los resultados no se actualizan de manera inmediata sino que de manera periódica. Eso significa que tu voto puede no verse reflejado inmediatamente en los resultados, pero si lo hará en los próximos minutos. Las opciones que no correspondan a personas reales, contengan lenguaje ofensivo o que reciban votos duplicados u otras, serán eliminadas.