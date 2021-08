Cinco recomendaciones para acelerar tu metabolismo

Cinco trucos para ayudarte acelerar el metabolismo de manera sencilla. Para muchas personas, el lograr perder peso o incluso mantenerlo es un reto, y el constante bombardeo de información no ayuda. Dietas van y vienen, y al final, sólo queda confusión e información contradictoria.

Lo cierto es que la pérdida de peso no es ningún misterio, únicamente hay que seguir ciertos tips que nos ayuden a acelerar el metabolismo.

El metabolismo (la velocidad a la que nuestro cuerpo procesa los alimentos para su transformación) se vuelve más lento por diversos factores: una alimentación pobre en nutrientes, el estrés, la vida sedentaria e incluso el simple paso del tiempo.

Afortunadamente, hay varias cosas que puedes hacer para acelerar tu metabolismo y quemar más grasa, te traemos estos cinco trucos:

1. Toma té verde

El té verde es una maravilla de la naturaleza que debemos aprovechar. Tiene propiedades termogénicas, gracias a su contenido de capsaicina y catequina, lo que significa que ayuda al cuerpo a quemar más calorías de lo normal. Además, su alto contenido en antioxidantes aumenta el proceso de oxidación de la grasa, dando como resultado mayor quema de la misma.

2. Consume canela y jengibre

Según han revelado diversos estudios, con tan sólo media cucharadita al día de canela, puede metabolizar el azúcar hasta 20 veces más rápido. Por su parte, el jengibre tiene también efectos termogénicos que favorecen la quema de grasa. También ayuda a controlar el apetito y mejorar la absorción de los nutrientes. Una taza de una infusión de jengibre con canela es ideal.

3. Haz ejercicios en intervalos de alta intensidad

En los últimos años se ha comprobado que el mejor método para acelerar el metabolismo son los ejercicios HIIT (High Intensity Interval Training). Esto se debe a que incrementa la capacidad del organismo para oxidar tanto la grasa como la glucosa, gracias a los demandantes intervalos de alta intensidad.

Lo anterior tiene como resultado que el metabolismo se mantenga acelerado por hasta 48 horas después de haber realizado el entrenamiento, lo que no sucede con el ejercicio cardiovascular tradicional.

4. Levanta pesas

Las pesas son tus amigas. Hay quienes tienen miedo a este tipo de entrenamiento porque creen que se pondrán súper musculosas. No te preocupes, las mujeres no tenemos suficiente testosterona en el cuerpo como para llegar a eso fácilmente.

Aumentar tu masa muscular te hará quemar más calorías aun cuando estás sentada comiendo palomitas viendo Netflix por cinco. Los músculos queman muchas más calorías que la grasa sólo para mantenerse. Así que no dejes de lado tus ejercicios de fuerza.

5. Desayuna diario y pronto

Nunca te saltes el desayuno. Andar por la vida con el estómago vacío es como usar tu coche sin ponerle gasolina: no puede funcionar. Después de las largas horas de sueño, necesitas reactivar tu metabolismo cada mañana con un buen desayuno nutritivo. Lo ideal es una combinación de macronutrientes saludables (proteínas, grasas y carbohidratos).

No olvides que para acelerar tu metabolismo aún más, es importante que desayunes en los primeros 60 minutos después de despertar.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial