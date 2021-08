Conoce cómo ocultar tu historia de Instagram a una persona en específico

Cuando te pasa algo súper divertido, cuando te ves muy fashion o cuando tu perrito hace algo súper tierno, ¿qué haces? ¡Obvio tomas una Instagram Story y la compartes con las redes sociales. Pero, ¿te ha pasado que aunque se trate de una historia increíble, al final no la publicas porque no te gustaría que alguien en especial la viera? Si tu respuesta es afirmativa, sigue leyendo porque aquí te contaremos qué es lo que debes hacer en esos casos.

Como seguramente sabes, los perfiles de Instagram tienen dos modalidades: privada y abierta. Si usas la primera, tus stories están disponibles para que las vean únicamente tus seguidores. En cambio, si tu perfil no tiene candidato, cualquiera es libre de verlas. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengas cómo evitar que ciertas personas las vean. Justo para eso, es que existe ‘Ocultar historia a’.

Esta herramienta de Instagram se encuentra en Configuración > Privacidad y seguridad > Controles de historias. Si sigues estos pasos en tu perfil, verás que la primera opción que aparece, justo es ‘Ocultar historia a’. Una vez que la elijas, podrás seleccionar cuáles son los usuarios que quieres excluir. Cabe recalcar que esta función sirve para los dos tipos de cuenta.

Otra opción para lograr el mismo resultado, es la siguiente: cuando mires la lista de ‘Visto’ en una de tus stories, elige el menú y ahí encontrarás la opción. De esta manera podrás ocultar tus próximas historias a ese usuario en específico. Para revertir la acción, solo deberás seguir el mismo proceso, pero ahora deseleccionar a los usuarios.

Al usar esta útil herramienta, los seleccionados tampoco tus transmisiones en vivo. Sin embargo, tus fotos y videos de perfil seguirán estando disponibles. En caso de que quieres quitarles el acceso también a ese contenido, te recomendamos que uses la herramienta de ‘Bloquear‘.

Por: Reporte Confidencial