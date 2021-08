Desalojan otro edificio en Miami por problemas en su estructura

El pasado lunes por la noche, las autoridades indicaron a los residentes del edificio que tenían hasta el martes 10 de agosto a las 8:00a.m. para abandonar el inmueble, ya que lo consideran inseguro.

Los residentes de un edificio de apartamentos de ocho pisos, ubicado en 5050 NW 7th St., recibieron la orden de desalojar luego de que funcionarios municipales consideraran insegura la estructura del edificio residencial.

El pasado 7 de julio el inmueble había sido puesto bajo advertencia tras cometer varias infracciones, incluyendo la ausencia de la certificación de que es seguro habitarlo después de 40 años desde su construcción.

La ciudad aseguró que les proporcionarán viviendas a las familias hasta que se logren solucionar los problemas; aunque todavía no se sabe cuánto tiempo será eso.

Algunos residentes estaban molestos; pero otros le dieron las gracias a la ciudad por haberles dado un lugar para pasar la noche.

#NEW: Residents in Miami condo evacuated overnight after building deemed unsafehttps://t.co/vDNIs5l6fm

— WSVN 7 News (@wsvn) August 10, 2021