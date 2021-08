Libro: REINA ROJA

No has conocido a nadie como ella… Vuelve el autor español de thriller más leído en todo el mundo. Antonia Scott es especial. Muy especial. No es policía ni criminalista. Nunca ha empuñado un arma ni llevado una placa, y, sin embargo, ha resuelto decenas de crímenes. Pero hace un tiempo que Antonia no sale de su ático de Lavapiés. Las cosas que ha perdido le importan mucho más que las que esperan ahí fuera. Tampoco recibe visitas. Por eso no le gusta nada, nada, cuando escucha unos pasos desconocidos subiendo las escaleras hasta el último piso. Sea quien sea, Antonia está segura de que viene a buscarla. Y eso le gusta aún menos. NO HAS LEÍDO NUNCA UN THRILLER COMO ESTE La crítica ha dicho:

«Los lectores van a caer rendidos ante Antonia Scott. Este personaje es, sin duda, lo mejor que le ha ocurrido al thriller internacional en los últimos diez años.»

ABC «A Juan Gómez-Jurado le leen en cuarenta países y ha vendido millones de libros. Diviértanse y lean a muerte.»

El País «Juan Gómez-Jurado atrapa irremediablemente al lector.»

Booklist «Respira hondo antes de empezar a leer. No volverás a tener tiempo hasta el final.»

Javier Sierra «Gómez-Jurado es el mejor escritor de thriller de Europa.»

Gorka Rojo, Zenda

Autor: GÓMEZ-JURADO, JUAN

Genero: Thriller / novela negra / policiaca

Páginas: 568

