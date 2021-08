Local de cachapas venezolanas se expande en Chile y cuenta con tres sucursales

1251022

Caracas.- La diáspora venezolana ha permitido a miles de criollos reinventarse en el exterior, y muchos de ellos han logrado un éxito rotundo en sus proyectos en diversos ámbitos y sectores productivos.

Uno de ellos lo constituye en local Cachapas Don 70, una idea de Anduv Pacheco, un zuliano que comenzó este negocio hace cinco años con entregas a domicilio y que hoy cuenta con tres sucursales y hasta su propia siembre de maíz.

Su nueva sucursal se ubica en Patio Bella Vista, en Providencia, y se suma a las ya existentes en Root 544, Santiago Centro; y en la Avenida Las Torres 191, en Quilicura de la nación austral.

De acuerdo a la cuenta en Instagram del portal Crónicas de Chile, Pacheco llegó a Chile en enero de 2016 y a los pocos meses comenzó a preparar cachapas, las cuales vendía a bordo de su «motocachapera».

«En la ‘Motocachapera’ me iba al Mercado de La Vega y Lo Valledor de madrugada. La ponía full carga y me iba. En varias oportunidades me dejó botado porque se le descargaba la batería y mantenía el cargador conmigo para ver quién me prestaba un rato la corriente para cargarla unos 30 minutos y seguir. En ella pasé mucho frío y sustos también. Cuando venía cargado de choclo pensé varias veces que se me iba a voltear cuando cruzaba«, reseña la cuenta al citarlo.

Anduy recuerda que en esa época comenzaron los bazares venezolanos y él acudía a vender cachapas con queso palmita, pues no había aún queso de mano. «Les cuento que no fue nada fácil. A veces llegaba por las noches y decía: ‘No puedo más’. Y no me daba lo suficiente para poder vivir, pero me dormía y al otro día me levantaba con ganas de seguir y le pedía a Dios fuerzas porque confiaba en mí, confiaba en mi producto, en mi pasión y amor por hacer lo que me gusta», recuerda.

Así, con trabajo, esfuerzo y dedicación, Pacheco espantó sus miedos y hoy cuenta con su propio sembradío de maíz, una distribuidora de productos congelados y dirige una emblemática empresa gastronómica, conformada por más de 50 colaboradores y una sólida cartera de clientes.

Además de sus insuperables cachapas, preparan hamburguesas, picadas, tequeños y patacones, entre otros productos venezolanos. También se distinguen con sus cócteles.

Puedes conocer más historias como la de Anduv Pacheco en el portal Crónicas de Chile.

Carlos López DoranteMigración