Maluma protagoniza cómico baile y aparatosa caída

Seguidores de Maluma se burlaron del baile y caída al promocionar su nuevo tema «Sobrio».

Este fin de semana el cantante colombiano Maluma subió un nuevo video a su red social de Instagram donde se encontraba celebrando y bebiendo algunas botellas con amigos para celebrar el éxito de su tema «Sobrio».

Cabe destacar que, mientras el popular cantante también conocido como Papi Juancho sacaba sus pasitos de baile divertidos, en un momento tropezó y cayó aparatosamente al piso.

Sin embargo, no le importó y publicó «Pero #sobrio no me daaa… ¿Quién se le mide a este bailecito?» a lo que sus seguidores comentaron que era puro show la caída y lo demás para atraer más views a su reciente videoclip.

Finalmente el colombiano se encuentra preparando su próxima gira mundial para la nueva era postpandemia, sobre la cual indicó que será «un espectáculo totalmente creado para responder a las medidas que hagan falta para mantener al público sano y poder seguir adelante con nuestros planes».

Con información de Gossipvzla

Por: Reporte Confidencial