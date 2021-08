Mujer con los labios más grandes del mundo seguirá aumentándolos

La búlgara Andrea Ivanova, de 23 años, presume de tener los labios más grandes del mundo, pero no conforme con su aspecto aspecto actual y se plantea volver a operarse, a pesar de la oposición de su familia, que no es partidaria de su excéntrico aspecto.ç

La búlgara Andrea Ivanova, de 23 años, presume de tener los labios más grandes del mundo, pero no se conforma con su aspecto actual y se plantea volver a operarse, a pesar de la oposición de su familia, que no es partidaria de su excéntrico aspecto.

La joven se operó los labios por primera vez en 2018 y ahora es toda una adicta. Ivanova habló sobre su obsesión con los labios para el ‘Daily Star’. «Realmente me gustan los labios más voluminosos y grandes y quería ver cómo lucirían en mi cara», aseguró.

Ahora ya lleva 25 inyecciones de ácido hialurónico. En Bulgaria cada inyección de ácido hialurónico cuesta alrededor de unos 230 euros, por lo que si lo calculamos, el gasto total sería de unos 5.800 euros. «Llevo 25 inyecciones de ácido hialurónico en mis labios hasta ahora, no he calculado cuánto dinero he gastado en total», confesaba.

Los labios no son lo único que preocupa a Andrea Ivanova. «Siempre he querido ser diferente, destacar entre la multitud y ser más excéntrica. Además de unos labios enormes, también tengo un busto de silicona, 600 metros cúbicos de silicona en el pecho, un total de 1200 metros cúbicos», explica.

«También uso más maquillaje, me gusta el maquillaje oscuro y glamoroso, el cabello artificial y las pestañas grandes. Me gusta el aspecto excéntrico y extravagante», afirma.

Ahora planea aumentarse los senos, dos tallas más, y continuará agrandándose los labios «con seguridad», porque como ella dice «la opinión de la gente no le afecta de ninguna manera».

