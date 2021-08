Padre e hijo luchan por su vida tras tiroteo en vecindario de Miami

Este sábado en horas de la madrugada un padre y su hijo de 9 años resultaron heridos gravemente, tras recibir varios impactos de balas, por unos sujetos que dispararon hacía el vehículo en el que se encontraban ambos.

Reynolds Antrovis de 9 años, y su padre se encuentran entre la vida y la muerte en el Jackson Memorial Hospital, mientras que Shavonne Newbold, madre del menor, pide justicia por sus seres queridos.

Las víctimas se encontraban en Northwest 44th Street y 17th Avenue, para cuando unos hombres empezaron a dispararle al vehículo donde permanecía el pequeño Reynolds y su padre.

La madre comunicó ante los medios de comunicación, «no sé si fue un drive-by, o estaban en algún lugar y los muchachos empezaron a disparar. Solo sé que a mi hijo le dispararon en el estómago y en la cabeza».

Newbold, indicó que Reynolds es el menor de sus cinco hijos y expresó, «este es mi bebé, que en una semana cumple 10 años y estábamos ansiosos por celebrárselos».

Padre e hijo fueron llevados al Ryder Trauma Center, y después fueron trasladados al Jackson Memorial Hospital, donde hasta el domingo Antrovis se encontraba en estado crítico de salud, aunque permanecía estable.

La progenitora del menor, señaló que la violencia en su vecindario ha estado incrementando considerablemente durante los últimos meses.

Además Newbold agregó que «tus hijos ni siquiera pueden salir ajugar. tienes que mantener a tus hijos encerrados y protegidos como, vamos, como si fueran animales o algo así».

We have a 10 year old boy who was the victim of a shooting by a soulless person(s). While @MiamiPD will do everything we can to catch the cowards responsible, this young man is fighting for his life. Please pause to send prayers of healing and comfort for him and his family.

— Chief Art Acevedo (@ArtAcevedo) August 8, 2021