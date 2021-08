Periodista experta en temas migratorios denuncia que estafan a venezolanos con información plagiada

1251945

Caracas.- Ante la desesperación de los migrantes por ingresar a Estados Unidos para huir de la crisis y la persecución de las que son víctimas en Venezuela, los venezolanos recurren a la contratación de supuestos asesores para gestionar trámites migratorios, lo cual resulta en una estafa.

La periodista experta en temas migratorios Judith Torrea denunció que sus reportajes sobre el paso de los migrantes desde Ciudad Juárez, México, hacia Estados Unidos se utilizaron sin su consentimiento para promover asesorías por medio de la cuenta @AyudandoEnLasRedes, la cual es presuntamente manejada por una persona anónima para generar estafas.

Torrea contó a El Pitazo que fue advertida por los seguidores de su cuenta @JudithEnJuaritos, donde constantemente comparte información valiosa sobre los migrantes en la frontera mexicana. «Yo no sabía nada y el estafador fantasma, que no da su identidad y no muestra su rostro, comenzó a borrar las evidencias más visibles, los videos».

«Hay miles de venezolanos que están siendo engañados y depositan su confianza en un fantasma que ha creado su comunidad plagiando textos e informaciones periodísticas de alguien que tiene esas credenciales», expresó.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis), solo están autorizados para prestar asesoramiento legal en trámites migratorios, los abogados matriculados o no-abogados acreditados pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro reconocidas por la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (Eoir).

Torrea denunció que los venezolanos migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos son estafados por personas que se aprovechan de su necesidad y desesperación aportando información sin poseer credenciales para dar asesorías migratorias.

«No muestra su cara, ni da su nombre», explicó la periodista quien a su vez advirtió que desde Ayudando en las Redes piden a las personas cancelar una suma de 20 dólares para acceder a transmisiones en donde se prometen asesorías sobre el ingreso desde la frontera mexicana hacia el país estadounidense.

«Una de mis seguidoras me dijo que la información que dieron en la transmisión es la misma que yo publico en mi cuenta de Instagram. Utilizaron mis reportajes y escritos para promover asesorías mediante transmisiones en vivo por las que se debían cancelar 20 dólares para acceder».

La periodista recomienda a los venezolanos y migrantes de otras nacionalidades verificar de dónde proviene la información que reciben para asegurarse de que sea verídica. «Siempre sepan de dónde sacan la información. Lo importante para informarse es saber quién te informa, qué trayectoria tiene esa persona, su ética y saber desde dónde te informa. No es lo mismo informar sobre migración desde Miami o Utah que desde la frontera, desde el lugar de los hechos.», explicó.

«Una buena información te puede salvar la vida, otra arruinártela. Desde acabar muerto hasta desembolsar miles de dólares cuando la información se pudo haber obtenido gratis y hacer todo de manera legal», reiteró la periodista.

Daniela Carrasco