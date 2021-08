Primarias del Psuv: Faltan 6 alcaldías por definir y en Aragua irán a revisión, según Cabello

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, informó este lunes en horas de la noche que aún faltan 6 alcaldías por definir tras las primarias del partido chavista, y dijo que en Aragua y otras entidades donde no llegaron a la ventaja de 10 puntos entre el primer y segundo candidato deben “ir a revisión”.

“A esta hora el CNE ha entregado de los 358 cargos en discusión, ha entregado resultados de 352, solo 6 alcaldías en este momento están en situación de transmisión de datos. Este es el mejor Consejo Nacional Electoral del mundo entero. Las primarias y nuestro reglamento deben ser garantías de triunfo. Decidimos para gobernadores que el mínimo debe ser de 40% que debe sacar, y que tenga más de 10 puntos de ventaja del segundo lugar. Si están muy parejos, vamos a un proceso de evaluación. Queremos consolidar candidaturas unitarias que vayan fortalecidas”, afirmó Cabello en rueda de prensa por VTV.

Además en ese sentido, explicó que “para cargos de alcaldes, de 50% lo bajamos al 35%, y la diferencia por encima de 10 puntos del segundo. Buscamos utilizar un baremo parejo para todos los candidatos”.

Entre algunos resultados, detalló lo siguiente: “Luis Marcano consiguió el 71,81% en Anzoátegui y será el candidato del Psuv en ese estado. En Apure, ambos superan el 40% pero no tienen el 10% de diferencia, entonces pasa a evaluación. En Aragua ninguno de los dos llega al 40%, la diferencia entre ellos no tiene el 10% mínimo, entonces en ese caso va a revisión. En el estado Bolívar también habrá evaluación. En Cojedes debe pasar también a revisión porque no superaron las variables del baremo establecido. 62,12% sacó Héctor Rodríguez en Miranda”.

“En Monagas pasa a revisión el candidato unitario porque ninguno de los dos contendientes supera el límite y diferencia establecidos. En Nueva Esparta, Dante Rivas y Marisel Velásquez, ambos tienen más de 40%, así que este estado va a revisión porque no tienen la diferencia del 10% uno del otro. En Sucre debe haber revisión, ninguno de los 3 aspirantes llegó al límite y tampoco pasaron el 10% de diferencia entre ellos. Con 65,69%, Freddy Alirio Bernal se convierte en el candidato en Táchira, vamos por una victoria en Táchira. En Trujillo, ambos superaron el 40% pero la diferencia es muy reducida y no tenemos otra opción que pasarlo a evaluación. En Yaracuy, Julio León es el candidato de la revolución, lo dijimos ayer. En Zulia, Omar Prieto es el candidato de la revolución con 65%. En Delta Amacuro, la candidata es Lozetta Hernández, ya lo dijimos ayer. En La Guaira, José Terán con 44% es el candidato de la revolución en el estado La Guaira. En Amazonas el candidato es Miguel Rodríguez”, agregó.

Finalmente, Diosdado Cabello dijo que “tenemos hasta el 29 de agosto para la presentación de candidatos. El miércoles nos sentaremos con el gran polo patriótico del Psuv, por órdenes del presidente Maduro. Estos son los resultados de las principales ciudades del país. Estamos casi listos, ahora vamos a la revisión de gobernaciones y alcaldías que no superaron parámetros establecidos. Estos resultados serán publicados todos en la página del partido”.