príncipe Andrés enfrenta demanda por abuso sexual

Conmoción en el palacio: El príncipe Andrés de Inglaterra enfrenta una demanda por abuso sexual.

Virginia Roberts Giuffre presentó una querella contra el hijo de la reina Isabel II en Estados Unidos.

«Hago responsable al príncipe de lo que me hizo. Los poderosos y ricos no están exentos de ser responsables de sus actos. Espero que otras víctimas vean que es posible no vivir en silencio», comentó ante la prensa.

De acuerdo con los documentos judiciales, el duque de York fue acusado de agredir a Roberts cuando era menor de edad.

Hasta el momento, el palacio de Buckingham no se ha pronunciado oficialmente. Sin embargo, de acuerdo con CNN «niegan enfáticamente que el duque haya tenido alguna forma de relación o contacto sexual con Virginia Roberts. Cualquier afirmación en contrario es falsa y sin fundamento».

ANDRÉS DE YORK: BAJO LA SOMBRA DE EPSTEIN

A dos años del suicidio de Jeffrey Epstein en prisión, aún continúan las investigaciones sobre su turbulenta red sexual.

En 2019, Roberts confesó que se vio forzada por el magnate y su pareja, Ghislaine Maxwell, a sostener encuentros íntimos con hombres mayores.

Uno de los supuestos agresores habría sido el príncipe Andrés, con quien al parecer tuvo relaciones sexuales tres veces entre 1999 y 2002.

En su defensa, el hijo de Isabel II negó los señalamientos, asegurando que nunca había conocido a Virginia.

Su testimonio pronto fue puesto en duda gracias a la filtración de una imagen en la que aparece junto a la afectada y Ghislaine Maxwell.

«No ocurrió. Puedo decirle categóricamente que nunca pasó. No me acuerdo haber conocido alguna vez a esta señora», insistió varias veces el príncipe en sus declaraciones a la BBC.

Aunque algunos no descartan que se trate de un montaje, lo que no se pueden negar son los estrechos vínculos que mantuvo Andrés con Jeffrey Epstein.

El príncipe admitió tiempo atrás que se hospedó varias veces en una de las residencias del empresario, pero que en «ningún momento» notó algún comportamiento inadecuado de su parte.

Asimismo reveló que conoció a Epstein a través de su amiga Ghislaine, quien también fue arrestada y se encuentra a la espera de un juicio por tráfico sexual.

Con la denuncia, el duque de York podría verse forzado a ser interrogado bajo juramento y deberá entregar documentos y demás evidencia relacionada con el caso.