Reparaciones del techo del pasillo cubierto de UCV no tienen fecha de culminación

Caracas.- Aún reposan sobre pequeños andamios en el suelo de Tierra de Nadie las dos placas del tramo del techo del pasillo cubierto de la Universidad Central de Venezuela (UCV), que fueron levantadas el pasado 30 de marzo, luego de que el 17 de julio de 2020 colapsaran y se desplomaran.

Aunque la promesa de la comisión mixta creada por la administración de Nicolás Maduro fue restaurar ese espacio en un lapso no mayor a un año, este lunes, 9 de agosto, en un encuentro informal dentro del Jardín Botánico, entre las autoridades universitarias y quienes dirigen la instancia del gobierno, Francisco Garcés informó que el mal estado de las placas que colapsaron impide su restauración, por lo que será necesaria la elaboración desde cero de estas dos losas de concreto.

Ante la pregunta de cuándo estaría terminada la reparación del tramo colapsado del pasillo cubierto, Dinorah Cruz, presidenta del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPC), dijo: «Falta el tiempo que sea necesario para que se evalúe y quedé como debe ser».

La funcionaria insistió en que se trata de la reparación de un espacio patrimonial, lo cual implica el cumplimiento de pasos previos que garanticen el bienestar de la obra y que esa es una de las razones por las que se han retrasado los trabajos.

«Estamos evaluando para ver que ese techo no se caiga. No será posible restaurar los techos que se cayeron, entonces hay que elaborar los nuevos techos y tenemos que construir unos iguales», puntualizó Garcés, quien también es ingeniero industrial, frente a la rectora Cecilia García Arocha.

Garcés explicó que en el diagnóstico del estado del techo de todo el pasillo se han encontrado con daños de gran magnitud y que debe hacerse un trabajo para garantizar que los colapsos no se repitan. Además, apuntó que para rehacer las losas necesitan hacer estudios de material y forma que están en proceso. «Estamos en el diagnóstico de cómo se comporta todo el techo de los pasillos y luego podremos poner el que se cayó», dijo.

«Se prometió en un lapso de un año tenerlo listo y no está, y no vamos a caer en críticas, pero lo que queremos es participar en una recuperación de la universidad. Porque no recibimos los recursos y cuando los recibimos, son incompletos», dijo al respecto Pablo Molina, arquitecto y director del Consejo de Preservación y Desarrollo de la UCV (Copred).

Génesis Carrero SotoGran Caracas