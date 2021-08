Revelan foto de detrás de cámaras de la serie de ‘Chucky’

El muñeco diabólico está listo para aterrorizar a los televidentes con su nuevo programa, el cual tendrá la esencia de la primera saga, así que para emocionar a los millones de fans, el creador de la franquicia Don Mancini compartió esta semana una nueva foto de detrás de cámaras de la serie de ‘Chucky’.

Para los que no conozcan sobre este proyecto, será la serie secuela de ‘Cult of Chucky’ del 2017, la séptima entrega de la franquicia, pero no tomará en cuenta el reboot, ‘Child’s Play’ del 2019 donde el muñeco tiene inteligencia artificial que se sale de control en lugar de un psicópata que está atrapado dentro de un juguete.

Ahora está continuación dirigida para la TV contará con la participación de algunos actores originales como Alex Vincent y Christine Elise McCarthy, quienes interpretaron a Andy y a su hermana adoptiva Kyle, respectivamente. Así que para ver cómo lucirán estos personajes en el show, Mancini compartió en su cuenta de Instagram una nueva foto de detrás de cámaras de la serie de ‘Chucky’ donde se ven a estas celebridades.

La sinopsis oficial dice: “Después de que un muñeco Chucky antiguo aparece en una venta de garaje suburbana, una idílica ciudad estadounidense se ve sumida en el caos cuando una serie de horribles asesinatos comienzan a exponer las hipocresías y los secretos de la ciudad. Mientras tanto, la llegada de enemigos y aliados del pasado de Chucky amenaza con exponer la verdad detrás de los crímenes, así como los orígenes no contados del muñeco como un niño aparentemente común que de alguna manera se convirtió en este monstruo”.

‘Chucky’, serie que llegará a SyFy y USA Network el próximo 12 de octubre, donde se contará nuevamente con la voz de Brad Dourif como Chucky.

