Sanciones y dilema político son parte «del mismo meollo» que hay que resolver, opina Jorge Botti

El expresidente de Fedecámaras, Jorge Botti dijo que las sanciones y el dilema política forman parte del «mismo meollo», a la vez que reconoció que se equivocó a apostar a la abstención en el pasado.

«Si no resolvemos el dilema político central, no hay vida para la economía venezolana. Vamos a quedar por muchos años pegados del sartén con esta economía enana de 40 mil millones de dólares y no volveremos a ver nunca más esa ansiada economía de 300 mil millones de dólares», expresó en el programa Vladimir a la Carta.

«La economía no avanzará si no se resuelve el dilema político si no se reingresa en los sistemas financieros internacionales y si no se levantan las sanciones, todo es parte del mismo meollo».

Sobre la última reconversión monetaria, expresó que era algo previsible y consideró que «nos alivia un poco la vida porque era inviable seguir manejando una contabilidad con tantos ceros y tercero estamos haciendo apuestas de cuánto tiempo va a pasar hasta tener que quitarle seis ceros más».

Sin embargo, descartó que estas medidas terminen con la hiperinflación.

Convertir el descontento en votos



A juicio de Botti «hay que apostar a la presión internacional y al voto» para salir de la crisis. «Hay que utilizar las dos únicas fortalezas que son reales. La primera es la comunidad internacional alineada y organizada y la segunda es convertir el 85% de la masa social descontenta en una masa políticamente activa».

Al tiempo que reconoció haberse equivocado al apostar a una salida rápida y haber llamado a la abstención. «Hoy tenemos una cantidad de actores que llamaron a la abstención en su momento y hoy están haciendo lo contrario. Ninguno ha pedido perdón. Yo sí lo digo, yo aposté a que aquella salida podía ser rápida, sin violencia y nos equivocamos».

Según nota de prensa, también refirió a las jornada de primarias en el PSUV, Botti destacó que «el PSUV es una minoría, pero se organizan y votan, algunos van chantajeados pero otros convencidos».

«Si el chavismo es el único que se organiza y vota, lamentablemente, va a terminar ganando la minoría que vota y no la mayoría que no se organiza y no vota», precisó y este «es un escenario perfecto para Maduro», estimó. «Mientras el señor Maduro sienta que esa mayoría gigantesca que él sabe que tiene en contra no se activa ni se moviliza, esa minoría con la que él cuenta que vimos ayer va a seguir ganando».

Nota de prensa.