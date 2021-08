▷ #VIDEO ¡Comienza una nueva era! Messi fue presentado oficialmente por el PSG

El argentino Leonel Messi fue presentado este martes como nuevo jugador del Paris Saint Germain (PSG), club donde vestirá la camiseta número 30.

El anuncio se hizo oficial luego de que Lío llegara a la capital de Francia en horas de la mañana para el correspondiente chequeo médico y, posteriormente, firma del contrato, hechos que sucedieron mientras la ciudad se desbordada por la presencia del argentino.

Según información brindada por el Diario AS, el futbolista de 34 años fichó con el PSG por dos temporadas más una opcional. Además, cobrará 35 millones de euros netos por cada campaña y, dentro de esta cifra, estaría la prima de fichaje, que aún se desconoce.

Respecto al dorsal, Leo llevará en su espalda la camiseta 30 y no la 10 como en el FC Barcelona o la selección de Argentina. La casaca diez del PSG es de Neymar Jr y, pese a que el brasileño se la ofreció, Messi optó por usar la 30 con la que debutó como jugador profesional en 2003.

Ahora el astro sudamericano compartirá camerino, no solo con su gran amigo Neymar Jr., sino con grandes estrellas como Donnaruma, Marquiños, Hakimi, Paredes, Verratti, Wijnaldum, y con exjugadores del Real Madrid como Di María, Keylor Navas y Sergio Ramos, este último con quien forjó una gran rivalidad durante más de 15 años en España.

El próximo duelo del PSG será el día sábado frente al Racing de Estrasburgo, un partido válido de la segunda fecha de la Liga One. Sin embargo, es poco probable que Messi debute en este encuentro ya que no juega un partido oficial desde hace un mes y no ha hecho pretemporada.