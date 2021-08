A prisión hombre que le pidió sexo a una adolescente por Instagram

Este miércoles condenaron a Jonathan Galindo, de 35 años para enfrentar cargos porque pidió sexo a una adolescente de 15 años, a través de la red social Instagram.

El arresto contra Galindo, quien también es conocido como «Jonny G», ocurrió el martes en Bryan Park, en 2301 SW 13 St., después de que los oficiales de la policía lo engañaran por la cuenta de Instagram de la menor para concretar un supuesto encuentro y conocerse.

La víctima les dijo a su madre y a los agentes de la policía que Galindo estaba repartiendo volantes en el parque y le entregó uno, pero luego, se acercó de nuevo a ella en el parque y la convenció de compartir su usuario con él para conectarse a través de la red social, según la policía.

Las autoridades acusaron al individuo de abusar de la menor mientras esta paseaba a su perro en el parque público de Miami.

Según los oficiales, Galindo le había enviado mensajes diciéndole que él ya había salido con adolescentes anteriormente; además le preguntó si podía ser «traviesa», y le envió varios comentarios sexuales.

Los detectives del caso se hicieron con la cuenta de Instagram de la adolescente, y «Jonny G» creía que la menor saldría a escondidas de su casa durante la medianoche para verlo en el parque, pero los agentes lo estarían esperando.

También se le suma un cargo por delito menor tras poseer más o menos 20 gramos de marihuana.

Detectives took over teen’s Instagram to lure man, 35, preying on her for sex at Miami public park https://t.co/Z4F2ero2Ol pic.twitter.com/wJb2MuDR8C

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) August 11, 2021