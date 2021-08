Actriz de ‘La Casa de Papel’ habló de la despedida de su personaje en la temporada final

La serie española ‘La Casa de Papel’ es una de las más importantes de la plataforma de Netflix y después de algunos retrasos, en próximas semanas se estrenará su temporada final, la cual estará divida en dos partes, pero para su protagonistas el adiós ha sido muy difícil y en una reciente entrevista se dio a conocer que la despedida de Tokio de Úrsula Corberó fue muy difícil, ya que este personaje le cambió la vida.

La serie ‘La Casa de Papel’ ha sido una de las producciones españolas más importantes y originalmente fue lanzada por Cadena 3 en 2017 y posteriormente llegó a la plataforma de Netflix, lo que ayudó con su internacionalización y levantó las expectativas para más atracos, siendo el próximo 3 de septiembre el estreno de la primera parte de la temporada final.

En entrevista para la revista Harpers Bazaar para la promoción de ‘Snake Eyes: GI Joe Origins’ se dio a conocer que la despedida de Tokio de Úrsula Corberó fue bastante complicada, ya que no podía dejar de llorar en cada escena:

“Recuerdo que no podía dejar de llorar mientras filmaba cada escena. Me dolía el estómago. Porque me pasaron muchas cosas locas con este programa. Mi vida cambió y me siento agradecida y orgullosa. Extrañaré mucho a Tokio, pero al mismo tiempo, creo que ella será parte de mí para siempre “.