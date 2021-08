Alicia Machado: «Ser reina de belleza no te ayuda en nada»

Han pasado 25 años y casi tres meses desde que Alicia Machado se coronó como Miss Universo y, sin problema, lo dice contundente: «Ser reina de belleza no te ayuda en nada».

«Ha sido un esfuerzo doble siempre, que antes una Miss Universo quisiera entrar en esto (el medio del espectáculo) era enfrentarte a ‘es bonita, pero sin talento, sin nada que ofrecer’ y lo que he logrado en este negocio es porque he sido una mujer calladita», agrega.

Pero guardar silencio no significa que se deje, simplemente deja que la guíen quienes saben.

Ha trabajado con actores como Juan Ferrara y Diana Bracho, a quienes les pedía consejos. Alguna vez, cuenta, la dirigió Ignacio López Tarso del que escuchaba todo, atenta.

Antes de ser designada como la mujer más bella del mundo, Alicia Machado estudiaba la carrera de Administración de Empresas en Venezuela. No la terminó.

Vino un año de reinado de constantes viajes y después continuó la oportunidad de obtener papeles en las telenovelas Samantha e Infierno en el paraíso.

«Pero siempre enfrenté el hecho de ser bonita», subraya.

En 2016 decidió dejar México y aprovechó para aprender producción y dirección de cine en la Universidad de Burbank, California.

Con esos estudios y su aprendizaje en administración comenzó a realizar sus propios proyectos como What’s up Alicia, que produce y conduce, ahora transmitiéndose en Venezuela, pero espera pronto traerlo a México.

«Lo mío es manejar el billete, que alcance, ver que todo esté disponible, digo, estudié administración de empresas y ahora aproveché esa línea», expresa.

Filma en honor a su papá

Esta noche su más reciente trabajo fílmico, Expiación, el fantasma de la cabaña, será la encargada de clausurar el Standalone Film Festival en el icónico Teatro Chino de Los Ángeles.

La cinta, ópera prima del también actor cubano Francisco Gattorno, fue elegida entre un universo inicial de 1700 largometrajes que buscaban un lugar en el certamen.

Pero Alicia Machado estuvo a punto de no hacerla, porque horas antes de viajar a San Diego para rodarla, en 2019, falleció su padre, quien cumple hoy su segundo aniversario luctuoso.

«Él fallece el 11 de agosto, fue bastante difícil. Vicky (Contreras, la productora mexicana) pensaba que iba a suspenderla, pero yo dije no, mi papá era el presidente de mi club de fans y siempre tratando de hacer nuevos proyectos. Desde que el leí el guión me encantó la película, si no la hacía, seguramente él se enojaría en el cielo, así que me subí al avión a hacerla», recuerda.

Expiación, el fantasma de la cabaña es un drama que inicia cuando una mujer (Vicky Contreras), piensa que su marido se suicidó por su culpa (Gattorno), cuando en realidad él está con otra chica (Machado).

«Me encanta hacer villanas, son divertidísimas, siempre es el personaje que más tiene emociones encontradas; a nadie lo crían para hacer eso como ser humano, así que están constantemente en ese dilema y eso es lo interesante».

«Es de esas películas que los gringos son expertos, de que pasas 75 minutos pensando en algo y te cambian todo al final, el que pensabas era bueno no lo es y así es», destaca.

Abunda que ser dirigida por un actor fue una experiencia agradable.

«Hay un refrán que dice que para mandar hay que saber, no sé si apliqué aquí la comparación, pero creo es increíble que te dirija un actor y más cuando es un buen actor», considera.

Luego de su premier en el festival, la película buscará más certámenes y espera ser lanzada en cines y plataformas, dependiendo de cómo se encuentren las cuestiones sanitarias en ese momento.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial