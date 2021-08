Dennis Schroder acepta un contrato de un año con los Celtics

El ex jugador de los Angeles Lakers, Dennis Schroder firma un contrato de un año con los Boston Celtics en la NBA.

Los Boston Celtics han adquirido oficialmente al base alemán Dennis Schroder en un contrato de un año por valor de la excepción de impuestos de nivel medio de $ 5,9 millones, según Adrian Wojnarowski de ESPN.

Aquí el dato:

El nombre de Schroder ha estado circulando por los rumores en los últimos meses después de que el creador de juego no lograra impresionar en su única temporada con Los Angeles Lakers. Ahora, el jugador de 27 años busca redimirse como el miembro más nuevo de los Celtics.

A pesar de ser el armador titular en todos sus juegos para los Púrpura y Oro la temporada pasada, incluidos los playoffs, la temporada única de Dennis Schroder en Los Ángeles fue muy analizada. Aunque se mostró prometedor como una posible retención a largo plazo para la franquicia, la ex selección número 17 en el Draft de la NBA de 2013 no cumplió con las expectativas. Su estadía en Hollywood casi terminó después de que no pudo anotar en el Juego 5 en su serie de primera ronda contra los Phoenix Suns antes de finalmente ser eliminado en el próximo juego.