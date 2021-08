En 2021 han muerto 11 niños del área de nefrología del JM de los Ríos: Prepara Familia

La ONG Prepara Familia denunció este martes que en este 2021 han muerto un total de 11 menores de edad en el área de nefrología del Hospital de Niños JM de los Ríos, por lo que reclamaron mayor nivel de salud para los infantes.

«11 niños, niñas y adolescentes han fallecido en lo que va de año en el Servicio de Nefrología del Hospital JM de los Ríos. Estos niños estaban amparados por la primera medida cautelar otorgada por la CIDH el 21 de febrero de 2018», posteó la organización en Twitter.

Ante esto, cuestionaron lo siguiente: «¿Qué más tiene que suceder para que los niños, niñas y adolescentes que quedan vivos puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud y tener acceso a servicios dignos?».

El recuento de la ONG surge a propósito de que falleciera el adolescente Winder Rangel, paciente de ese servicio del hospital.

«El equipo de Prepara Familia, colaboradores y voluntarios se une al duelo que embarga a la familia y amistades del adolescente Winder Rangel (11 años). Tu carisma, entusiasmo y alegría quedarán siempre en nuestros recuerdos», añadió la ONG en redes sociales.

En mayo la madre del menor, Isabel Arellano, alertó que el hospital estaba tan deteriorado que los pacientes están expuestos a enfermedades. Su hijo se infectó de hepatitis.

«Mi hijo no quiere ir a la diálisis porque dice que no se quiere morir. Se pregunta si él vio a su compañero hace poco, entonces por qué ya no está», apuntó Arellano a Crónica Uno en ese entonces.

Esta es la segunda muerte en menos de 7 días en ese centro de salud después que Niurka Camacho pereciera, paciente que denunció ante la CIDH la crisis de ese hospital.

«En el hospital ha sido muy difícil porque he visto a muchos compañeros falleciendo esperando un trasplante. Es difícil para mí porque yo no quiero que me pase lo mismo por espera de un trasplante, y por eso pido que reactiven los trasplantes. Que por favor se haga algo, quiero una mejor calidad de vida», dijo en junio.