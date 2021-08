Exclusiva ND | Tiziana Polesel: Es preferible revalorizar el bolívar antes de copiar el modelo económico de otros países

La presidenta de Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, considera importante que haya una resolución de la crisis política porque es «indispensable para reactivar la economía».

En entrevista exclusiva a ND, Polesel resaltó que la defensa de las libertades económicas ha sido uno de los temas importantes durante los 52 años que tiene Consecomercio en toda su historia. «Es importante que se entienda y se comprenda que el bienestar del país, el progreso, el camino de la modernidad pasa por un camino de libertad», afirma.

Destaca que en Venezuela no se han disfrutado las libertades «desde hace muchísimo tiempo» y que de igual manera seguirá siendo un tema importante porque desde la libertad económica «se desprende la posibilidad de que el individuo realice la libertad económica de su preferencia». Es decir, sin ningún impedimento y que sea el mercado quien pueda establecer los productos que desea vender.

Últimamente se ha hablado de la implementación del modelo chino en la economía venezolana, con cierta libertad económica pero con control político. En ese sentido, Polesel señala que apellidar a lo que ocurre en Venezuela es «complicado».

A su juicio, considera que copiar modelo de otras naciones podría ser un error y prefiere que, en el caso criollo, se apunte más hacia el valor de la moneda; la recuperación del poder adquisitivo; que los ingresos de cada ciudadanos no sean pulverizados por la hiperinflación y que éstos, a su vez, puedan desarrollarse económicamente en el país sin tener que buscar en otras naciones.

¿Cuáles son los mayores retos que enfrentan los comerciantes y el sector comercio dado que tenemos dos males: la pandemia y la política económica?

La presidenta de Consecomercio asegura que la pandemia le puso «el resaltador» a la crisis que ya atravesaba Venezuela y que sirvió para «para enmascarar» los problemas, entre esos, la hiperinflación porque «no hemos dado muestras de quererla superar, el Gobierno no ha dado señales de cómo ni cuándo vamos a salir de esta espiral», apunta.

Polesel recuerda que a la crisis hiperinflacionaria se le suman los problemas logísticos para poder trabajar, entre ellos: la distribución y suministro del combustible que ya venía golpeando severamente a la provincia y desde que entró en vigencia la cuarentena, la situación se agravó, extendiéndose la escasez de gasolina hasta Caracas.

«¡Los problemas eléctricos ya llegan a Caracas! y cuando llegan a Caracas es gravísimo, porque afuera ha sido constante y todo eso han sido elementos que no ayudan ni contribuyen a poder brindar el servicio que el consumidor merece porque todos ellos inciden en la productividad, existencia y finalmente en los costos de los productos», puntualizó.

30% de los comercios no pudieron abrir en 2021

La representante gremial informó que un total de 30% de los establecimientos comerciales no pudieron abrir sus santamarías en este 2021, pese a que hicieron lo imposible por mantenerse durante el primer año de la pandemia. «Cuando llegó la pandemia ya estábamos en lo mínimo de la plantilla laboral porque veníamos de una muy fuerte recesión», señala.

Adicional a ello, indica que si bien en los comercios no hubo despidos ni reducción de personal, las empresas asumieron el reto de mantener el recurso humano y hacer ajustes salariales en el sector, aunque hubo varios comercios que no pudieron abrir en el lapso de diez meses. «Ha existido una gran responsabilidad social por parte de las empresas», dijo.

Polesel señaló que en los estados fronterizos, la situación fue más crítica. Zulia, Táchira y Bolívar, debido al problema eléctrico que sufren desde hace varios años, además de la conectividad, ha incidido de manera negativa en el sector comercial.

«Al menos un 30% de los establecimientos no pudieron abrir este 2021, aguantaron en gran parte del 2020 pero ya a final de año la situación se mantenía como estaba ya no se podían mantener», expresó.

Además Polesel subraya que otro de los estados golpeados por la pandemia y las fallas de los servicios públicos ha sido Nueva Esparta, porque su enfoque gira alrededor del turismo que, «ha sufrido muchísimo la pandemia», agrega.

¿Usted está de acuerdo con eliminar el 7+7?

La presidenta de Consecomercio manifestó que esta ha sido una solicitud constante. Asegura que esta modalidad no funciona; no cumple con el objetivo y asegura que a través de estudios internacionales, la cantidad de contagios no ocurren dentro de los establecimientos comerciales sino en la medida en que el ciudadano baje la guardia de cuidado.

«No creemos conveniente en mantener ese esquema, lo hemos solicitado sin éxito. Ha habido cierta flexibilidad, aunque no se entiende porque no están claras las características. El país requiere que retomemos la actividad comercial regular. La gente necesita comprar insumos, reparar cosas, hay necesidades que no pueden esperar siete días», enfatizó.

¿Ha habido avances en la propuesta del sector privado de participar en un plan de vacunación nacional?

«No tenemos conocimiento porque aunque no ha sido rechazada la propuesta que presentó Fedecámaras hace unos meses y que obviamente suscribimos, no ha sido negada», comentó.

En ese sentido, reveló que las estadísticas que manejan de los empleados que ya están vacunados es muy baja y por ello considera que no solamente es necesario levantar el esquema 7+7 sino que también es importante la vacunación para todas las personas en todos los ámbitos, entre ellos, el personal educativo para que se pueda tener un regreso a clases de manera gradual y segura.

Finalmente, sobre el reciente anuncio del Banco Central de Venezuela de la nueva (y tercera) reconversión monetaria que entrará en vigencia a partir del próximo 1ero de octubre, Polesel definió la medida como «cosmética», aunque señaló que sí era importante porque el sector comercio y los servicios ya estaban enfrentando problemas al no poder manejar la cantidad de dígitos «ni de manera administrativa ni contable», aunque coincide con los expertos en materia económica que si no se atiende la hiperinflación de raíz, al poco tiempo esos ceros volverán a aparecer.

«La reconversión lo que indica es lo mal que estamos porque no hemos podido enfrentar el problema estructural que es la hiperinflación», puntualizó.