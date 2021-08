La actriz Margot Robbie ha tenido una carrera en ascenso más allá de su papel como Harley Quinn dentro del Universo Extendido de DC y ha trabajado con algunos de los directores más importantes de Hollywood como Quentin Tarantino o Martin Scorsese y ahora da un paso hacia las producciones independientes, ya que Margot Robbie se une a la nueva película de Wes Anderson, director de películas importantes como ‘The Grand Budapest Hotel’ y ‘Isle of Dogs’.

Actualmente Margot Robbie ha sido más recordada por su papel de Harley Quinn en el DCEU, siendo su última participación en ‘The Suicide Squad’ de James Gunn, la cual ha recibido grandes elogios por parte de la crítica y la audiencia, además la actriz ha mencionado que le gustaría seguir interpretando a este antihéroe por un largo tiempo, pero al parecer eso no le impide trabajar en otros proyectos.

Según información del portal The Hollywood Reporter, Margot Robbie se une a la nueva película de Wes Anderson, la cual todavía no tiene nombre, pero se sabe que alternará con algunos de los actores habituales de este director como Bill Murray, Tilda Swinton y Adrien Brody, además Tom Hanks también será parte de esta producción y no se descarta el anuncio de más actores importantes en próximos días

A lo largo de su carrera, Margot Robbie ha trabajado con Quentin Tarantino en la película ‘Once Upon a Time in Hollywood’ así como con Martin Scorsese en ‘The Wolf of Wall Street’ y actualmente se espera que protagonice la primera película live-action de Barbie, la cual ha estado en planes por varios años, aunque todavía no se tiene una posible fecha de estreno.

